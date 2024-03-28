https://ria.ru/20240328/torzhok-1936284849.html

"Деструктивные мысли": Путин призвал беречь единство народа

"Деструктивные мысли": Путин призвал беречь единство народа - РИА Новости, 28.03.2024

"Деструктивные мысли": Путин призвал беречь единство народа

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Торжок пообщался с военными летчиками. Он призвал беречь единство народа, прокомментировал звучащие на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:17

2024-03-28T01:17

2024-03-28T08:30

россия

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f-16

политика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Торжок пообщался с военными летчиками. Он призвал беречь единство народа, прокомментировал звучащие на Западе заявления о "российской угрозе" и объяснил, в каком случае не было бы спецоперации на Украине."Деструктивные мысли"Глава государства в ходе встречи с летчиками в 344-м государственном центре боевого применения и переучивания летного состава призвал бережно относиться к единству российского народа."Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ".Президент признался, что когда слышит "ура-патриотические" лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги. Он призвал серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране."Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу — думать о том, что у нас одна большая единая Родина", — сказал Путин.По словам главы государства, следует беречь межнациональный мир в России."Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться — мы так и делаем — к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем", — отметил он."Чушь и бред"Звучащие на Западе заявления о планах России после Украины напасть на Европу ставят своей целью запугать собственное население, заявил президент."Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все".По его словам, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", — подчеркнул Путин.Россия не собирается воевать с НАТО, разница в военных расходах велика, указал президент. Он напомнил, что в 2022 году США потратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, тогда как Россия — 72 миллиарда.Не Россия двигалась к границам стран НАТО — все произошло наоборот."Мы же никого не трогали — к нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях", — сказал глава государства.Президент также подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях, если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе, ничего бы не было."Работают отлично"Путин заявил, что не сомневается в выполнении вооруженными силами поставленных задач. При этом он оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации."Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы. <...> Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха".По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации. Путин отметил и работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.При этом он выразил уверенность, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Президент уточнил, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для армии. Кроме того, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Россия будет их уничтожать.

https://ria.ru/20240328/putin-1936283065.html

https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html

https://ria.ru/20240322/aerodrom-1934894405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, европа, владимир путин, нато, f-16, политика