Рейтинг@Mail.ru
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/torgovlya-1936453990.html
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ - РИА Новости, 28.03.2024
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:09
2024-03-28T18:09
молдавия
исландия
лихтенштейн
еаст
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (ЕАСТ). Цель документа - укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение коммерческих обменов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. По мнению депутатов, соглашение обеспечит благоприятные условия для экспорта молдавской продукции, а компании из стран ЕАСТ будут поощрять инвестиции в Молдавию. Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции. Ассоциация ЕАСТ образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. На сегодняшний день ЕАСТ уже подписала 29 соглашений о свободной торговле с 40 странами.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
исландия
лихтенштейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, исландия, лихтенштейн, еаст, в мире
Молдавия, Исландия, Лихтенштейн, ЕАСТ, В мире
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (ЕАСТ). Цель документа - укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение коммерческих обменов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
По мнению депутатов, соглашение обеспечит благоприятные условия для экспорта молдавской продукции, а компании из стран ЕАСТ будут поощрять инвестиции в Молдавию.
Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции.
Ассоциация ЕАСТ образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. На сегодняшний день ЕАСТ уже подписала 29 соглашений о свободной торговле с 40 странами.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
МолдавияИсландияЛихтенштейнЕАСТВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала