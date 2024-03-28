https://ria.ru/20240328/torgovlya-1936453990.html
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ - РИА Новости, 28.03.2024
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:09
2024-03-28T18:09
2024-03-28T18:09
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (ЕАСТ). Цель документа - укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение коммерческих обменов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. По мнению депутатов, соглашение обеспечит благоприятные условия для экспорта молдавской продукции, а компании из стран ЕАСТ будут поощрять инвестиции в Молдавию. Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции. Ассоциация ЕАСТ образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. На сегодняшний день ЕАСТ уже подписала 29 соглашений о свободной торговле с 40 странами.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, исландия, лихтенштейн, еаст, в мире
Молдавия, Исландия, Лихтенштейн, ЕАСТ, В мире
Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о свободной торговле с ЕАСТ
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости.
Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба
законодательного органа.
"Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (ЕАСТ). Цель документа - укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение коммерческих обменов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
По мнению депутатов, соглашение обеспечит благоприятные условия для экспорта молдавской продукции, а компании из стран ЕАСТ будут поощрять инвестиции в Молдавию.
Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции.
Ассоциация ЕАСТ образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. На сегодняшний день ЕАСТ уже подписала 29 соглашений о свободной торговле с 40 странами.