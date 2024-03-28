https://ria.ru/20240328/terroristy-1936377651.html

"Талибан"* пообещал продолжить борьбу с группировкой "Вилаят Хорасан"

"Талибан"* пообещал продолжить борьбу с группировкой "Вилаят Хорасан" - РИА Новости, 28.03.2024

"Талибан"* пообещал продолжить борьбу с группировкой "Вилаят Хорасан"

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* продолжит делать все возможное для противодействия террористической группировке "Вилаят Хорасан" (принадлежит... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:08

2024-03-28T14:08

2024-03-28T15:46

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крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* продолжит делать все возможное для противодействия террористической группировке "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ**), заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, отвечая на вопрос, возможно ли сотрудничество с Россией на этом направлении после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Как сообщил РИА Новости ранее источник, знакомый с ситуацией, совершившие теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу ИГ**. По его словам, канал, который на данный момент удален, управлялся из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан". "Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах. Мы боремся с ними и не позволим им представлять угрозу для нас в Афганистане", - сказал Шахин. Шахин пояснил, что раньше, во время оккупации (США - ред.), сторонники ИГ** присутствовали в восточной и северной частях Афганистана, и в борьбе с этой группировкой "Талибан"* потерял более двух тысяч бойцов. "Но теперь, после обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана", - сказал представитель талибов.Он допустил, что некоторые члены "Хорасана" остаются в Афганистане , отметив при этом, что Хорасан - это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию. "Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана", - сказал Шахин.Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.В середине августа 2021 года "Талибан"* взял под свой контроль всю территорию Афганистана после падения правительства во главе с президентом Ашрафом Гани в Кабуле и в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности установил там свою власть.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН** Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, россия, московская область (подмосковье), сухейль шахин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), талибан