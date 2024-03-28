https://ria.ru/20240328/terakt-1936485148.html

Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта

Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта - РИА Новости, 28.03.2024

Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта

Предупреждение о готовящейся террористической атаке, которое США передали РФ перед терактом в "Крокусе", было не первым, утверждает официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:55

2024-03-28T20:55

2024-03-28T22:12

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

брянская область

москва

александр бортников

джон кирби

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Предупреждение о готовящейся террористической атаке, которое США передали РФ перед терактом в "Крокусе", было не первым, утверждает официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.Представитель Белого дома Джон Кирби ранее уже заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация - детальный или нет."Седьмого марта мы предоставили (Москве - ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе... и это было не первое предупреждение, которое мы передали России", - сказал Миллер в ходе брифинга, не приводя каких-либо подробностей.При этом Миллер не стал детально комментировать материал газеты New York Times о том, что США передали РФ не всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта, лишь отметив, что не будет вдаваться в разведданые, и вновь заверил: данные были "четкие и детальные".Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле", опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. Как уже заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он заявил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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в мире, россия, брянская область, москва, александр бортников, джон кирби, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)