https://ria.ru/20240328/terakt-1936480528.html

Источник: пока не ясно, повлияет ли теракт в "Крокусе" на помощь США Киеву

Источник: пока не ясно, повлияет ли теракт в "Крокусе" на помощь США Киеву - РИА Новости, 28.03.2024

Источник: пока не ясно, повлияет ли теракт в "Крокусе" на помощь США Киеву

Пока не ясно, повлияет ли террористическая атака в "Крокус сити холле" на перспективы одобрения конгрессом США нового финансирования на нужды Украины, но угроза РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:24

2024-03-28T20:24

2024-03-28T20:54

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

брянская область

майк джонсон

владимир путин

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Пока не ясно, повлияет ли террористическая атака в "Крокус сити холле" на перспективы одобрения конгрессом США нового финансирования на нужды Украины, но угроза отстранения спикера палаты представителей Майка Джонсона играет гораздо более весомую роль в этом вопросе, заявил РИА Новости источник в конгрессе. На минувшей неделе скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (представитель Республиканской партии от штата Джорджия) подала ходатайство об отстранении Джонсона от должности спикера. Его одобрение может привести к тому, что нижняя палата конгресса во второй раз за полгода окажется парализована из-за отсутствия лидера. "Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении (Джонсона - ред.), если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование", - сказал источник, отвечая на вопрос агентства о влиянии резонансного нападения террористов в Подмосковье на перспективы одобрения новой помощи Украине. Источник подчеркнул, что вопрос о возможной смене лидера в конгрессе в данном вопросе носит первоочередное значение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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в мире, россия, украина, брянская область, майк джонсон, владимир путин, марджори тейлор грин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)