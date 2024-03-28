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Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:46 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/terakt-1936446860.html
Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты
Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты - РИА Новости, 28.03.2024
Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты
Совершение теракта в "Крокус сити холле" ради денег и попытка сбежать после него указывает на то, что террористы не были связаны с ИГИЛ*, заявили эксперты в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:46
2024-03-28T17:46
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совершение теракта в "Крокус сити холле" ради денег и попытка сбежать после него указывает на то, что террористы не были связаны с ИГИЛ*, заявили эксперты в ходе круглого стола "Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество" Экспертного института социальных исследований. "Ну, прежде всего, ИГИЛ* и террористы ИГИЛ* всегда первое, что они декларируют, что они якобы делают это за веру, а не за деньги, а люди, которые были там, прямо говорили за какие деньги, почему и как, какие суммы были и прочее. Ну и потом мы понимает, что террористы исламские они не убегают куда-то там, они либо стреляют до конца, либо организовывают взрывы", - сказал член ОП РФ и директор "Фонда исследования проблем демократии" Максим Григорьев в ходе круглого стола. Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов убежден, что теракт в "Крокусе" сильно отличается от других подобных акций, в частности эксперт указывает, что никто не выдвигал никаких политических или иных требований. Григорьев добавил, что фразеология сообщений, которые позже появлялись от имени ИГИЛ*, нехарактерна для этой террористической организации. "Американские медиа и отдельные политические деятели начали хором указывать на то, что виновник этой трагедии - это запрещенная на территории РФ организация ИГИЛ*. Это преподносится буквально как факт, явно для того, чтобы максимально отвести подозрения от Украины", - отметил учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин. Мартынов подчеркнул, что планирование, обеспечение и реализация теракта "прямо указывает на одно замечательное здание на берегу Темзы". Он считает, что атака на "Крокус" была совершена с единственной целью: посеять панику и разлад в российском обществе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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россия
украина
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россия, украина, брянская область, алексей мартынов (политолог), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ*, считают эксперты

Эксперты: теракт в "Крокусе" не похож на почерк ИГИЛ, все указывает на Запад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совершение теракта в "Крокус сити холле" ради денег и попытка сбежать после него указывает на то, что террористы не были связаны с ИГИЛ*, заявили эксперты в ходе круглого стола "Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество" Экспертного института социальных исследований.
"Ну, прежде всего, ИГИЛ* и террористы ИГИЛ* всегда первое, что они декларируют, что они якобы делают это за веру, а не за деньги, а люди, которые были там, прямо говорили за какие деньги, почему и как, какие суммы были и прочее. Ну и потом мы понимает, что террористы исламские они не убегают куда-то там, они либо стреляют до конца, либо организовывают взрывы", - сказал член ОП РФ и директор "Фонда исследования проблем демократии" Максим Григорьев в ходе круглого стола.
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Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов убежден, что теракт в "Крокусе" сильно отличается от других подобных акций, в частности эксперт указывает, что никто не выдвигал никаких политических или иных требований. Григорьев добавил, что фразеология сообщений, которые позже появлялись от имени ИГИЛ*, нехарактерна для этой террористической организации.
"Американские медиа и отдельные политические деятели начали хором указывать на то, что виновник этой трагедии - это запрещенная на территории РФ организация ИГИЛ*. Это преподносится буквально как факт, явно для того, чтобы максимально отвести подозрения от Украины", - отметил учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.
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Мартынов подчеркнул, что планирование, обеспечение и реализация теракта "прямо указывает на одно замечательное здание на берегу Темзы". Он считает, что атака на "Крокус" была совершена с единственной целью: посеять панику и разлад в российском обществе.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьАлексей Мартынов (политолог)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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