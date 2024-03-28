В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант
СК: задержан еще один подозреваемый в финансировании террористов из "Крокуса"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и машина Следственного комитета России у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и машина Следственного комитета России у концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России.
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"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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