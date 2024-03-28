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В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:42 28.03.2024 (обновлено: 21:27 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936445424.html
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант - РИА Новости, 28.03.2024
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант
Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:42
2024-03-28T21:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России.&quot;Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Россия
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант

СК: задержан еще один подозреваемый в финансировании террористов из "Крокуса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и машина Следственного комитета России у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и машина Следственного комитета России у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник полиции и машина Следственного комитета России у концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России.
«

"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллРоссия
 
 
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