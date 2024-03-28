https://ria.ru/20240328/terakt-1936445424.html

В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант

В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант - РИА Новости, 28.03.2024

В деле о теракте в "Крокусе" появился новый фигурант

Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:42

2024-03-28T17:42

2024-03-28T21:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", сообщается в Telegram-канале СК России."Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, россия