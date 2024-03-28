https://ria.ru/20240328/terakt-1936372829.html

В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт

В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт - РИА Новости, 28.03.2024

В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт

Ученица девятого класса из Саяногорска решила привлечь внимание, разместив у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за деньги устроить подрыв одного... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:54

2024-03-28T13:54

2024-03-28T13:54

происшествия

саяногорск

россия

республика хакасия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Ученица девятого класса из Саяногорска решила привлечь внимание, разместив у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за деньги устроить подрыв одного из важных объектов - и привлекла, став фигуранткой уголовного дела, сообщает МВД Хакасии. По данным главка, в местных пабликах разошлась заметка, размещенная в одном из Telegram-каналов, с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта. Сотрудники МВД и УФСБ региона установили, что автором публикации оказалась 15-летняя школьница из Саяногорска. "Девятиклассница пояснила, что разместила данный пост на своём Telegram-канале, желая пошутить для привлечения внимания. Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав скриншот вымышленной переписки, школьница разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что хайп не удался, так как "подписчики восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта", и фейковая публикация была распространена. Девочка воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учёте не стоит. У нее изъяты компьютер и телефон. Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет.

https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355855.html

саяногорск

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саяногорск, россия, республика хакасия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)