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В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт - РИА Новости, 28.03.2024
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13:54 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/terakt-1936372829.html
В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт
В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт - РИА Новости, 28.03.2024
В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт
Ученица девятого класса из Саяногорска решила привлечь внимание, разместив у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за деньги устроить подрыв одного... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:54
2024-03-28T13:54
происшествия
саяногорск
россия
республика хакасия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Ученица девятого класса из Саяногорска решила привлечь внимание, разместив у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за деньги устроить подрыв одного из важных объектов - и привлекла, став фигуранткой уголовного дела, сообщает МВД Хакасии. По данным главка, в местных пабликах разошлась заметка, размещенная в одном из Telegram-каналов, с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта. Сотрудники МВД и УФСБ региона установили, что автором публикации оказалась 15-летняя школьница из Саяногорска. "Девятиклассница пояснила, что разместила данный пост на своём Telegram-канале, желая пошутить для привлечения внимания. Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав скриншот вымышленной переписки, школьница разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что хайп не удался, так как "подписчики восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта", и фейковая публикация была распространена. Девочка воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учёте не стоит. У нее изъяты компьютер и телефон. Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет.
https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html
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происшествия, саяногорск, россия, республика хакасия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Саяногорск, Россия, Республика Хакасия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Хакасии школьница разместила ложное предложение совершить теракт

В Саяногорске школьница разместила ложный пост с предложением совершить теракт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Ученица девятого класса из Саяногорска решила привлечь внимание, разместив у себя в Telegram-канале ложный пост с предложением за деньги устроить подрыв одного из важных объектов - и привлекла, став фигуранткой уголовного дела, сообщает МВД Хакасии.
По данным главка, в местных пабликах разошлась заметка, размещенная в одном из Telegram-каналов, с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта. Сотрудники МВД и УФСБ региона установили, что автором публикации оказалась 15-летняя школьница из Саяногорска.
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"Девятиклассница пояснила, что разместила данный пост на своём Telegram-канале, желая пошутить для привлечения внимания. Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав скриншот вымышленной переписки, школьница разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что хайп не удался, так как "подписчики восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта", и фейковая публикация была распространена.
Девочка воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учёте не стоит. У нее изъяты компьютер и телефон.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет.
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ПроисшествияСаяногорскРоссияРеспублика ХакасияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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