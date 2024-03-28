https://ria.ru/20240328/terakt-1936369045.html
Жительница Запорожской области получила семь лет за подготовку теракта
Жительница Запорожской области получила семь лет за подготовку теракта - РИА Новости, 28.03.2024
Жительница Запорожской области получила семь лет за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе теракт, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:37
2024-03-28T13:37
2024-03-28T13:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. По данным следствия, Лариса Мачильская планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области, действуя в составе террористического сообщества. Его целью была дестабилизация деятельности органов государственной власти. В сентябре 2023 года Мачильская получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое перевезла и хранила у себя дома. Однако силовики об этом узнали, "место планируемого взрыва было оцеплено, теракт не состоялся". Взрывное устройство было изъято в доме Мачильской, она полностью признала свою вину. "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Мачильскую виновной… приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Ее судили по статьям 205 (террористический акт), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240327/verbovka-1936261000.html
https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936142056.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Ростовская область
Жительница Запорожской области получила семь лет за подготовку теракта
Суд приговорил жительницу Запорожской области к семи годам за подготовку теракта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жительницу Запорожской области, которая готовила в регионе теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, Лариса Мачильская планировала совершить теракт в Васильевском районе Запорожской области, действуя в составе террористического сообщества. Его целью была дестабилизация деятельности органов государственной власти. В сентябре 2023 года Мачильская получила от своего куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое перевезла и хранила у себя дома. Однако силовики об этом узнали, "место планируемого взрыва было оцеплено, теракт не состоялся". Взрывное устройство было изъято в доме Мачильской, она полностью признала свою вину.
"Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону
признал Мачильскую виновной… приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ее судили по статьям 205 (террористический акт), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
Приговор в законную силу не вступил.