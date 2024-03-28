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Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:02 28.03.2024 (обновлено: 13:53 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936360166.html
Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами
Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами - РИА Новости, 28.03.2024
Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами
Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:02
2024-03-28T13:53
происшествия
москва
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - сказал собеседник агентства.Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, москва, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами

Террористы из "Крокус Сити Холла" могли быть под действием психотропных веществ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - сказал собеседник агентства.
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Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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