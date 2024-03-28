https://ria.ru/20240328/terakt-1936360166.html

Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами

Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами - РИА Новости, 28.03.2024

Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами

Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:02

2024-03-28T13:02

2024-03-28T13:53

происшествия

москва

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - сказал собеседник агентства.Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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происшествия, москва, крокус сити холл