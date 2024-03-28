https://ria.ru/20240328/terakt-1936356694.html

В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не приехал в "Крокус"

В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не приехал в "Крокус" - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле ответили на вопрос, почему Путин не приехал в "Крокус"

Осуществление поездок президента России Владимира Путина к месту теракта в "Крокус сити холле" было бы нецелесообразно в эти дни, так как это препятствовало бы... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:47

2024-03-28T12:47

2024-03-28T14:30

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Осуществление поездок президента России Владимира Путина к месту теракта в "Крокус сити холле" было бы нецелесообразно в эти дни, так как это препятствовало бы штабной работе по спасению людей и оказанию помощи пострадавшим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С первых минут этого ужасного теракта всеми соответствующими службами, и, конечно же, и руководством Подмосковья во главе с Воробьевым предпринимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения, разбора завалов и так далее и тому подобное. Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", - ответил он журналистам на вопрос, почему президент не приезжал к месту трагедии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, владимир путин