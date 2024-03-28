https://ria.ru/20240328/terakt-1936355855.html

В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт

В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт - РИА Новости, 28.03.2024

В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт

Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:42

2024-03-28T12:42

2024-03-28T13:40

происшествия

россия

чадан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона рублей, следует из информации республиканского главка МВД РФ. По данным полиции, был зафиксирован очередной факт распространения ложной информации в мессенджерах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД совместно с ФСБ выяснили, что переписку вела 9-летняя школьница из города Чадан. Вместе с родителями ее отвезли в полицию. "При опросе школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние, на что пришел ответ с угрозой сообщить о ее действиях в правоохранительные органы. Испугавшись, девочка извинилась и попросила собеседника не делать этого", - говорится в сообщении. В Telegram-канале МВД Тувы опубликованы скрины переписки, из которых следует, что девочка сначала предложила совершить теракт за 500 тысяч рублей, а после жесткого отказа собеседника и угрозы обратиться в ФСБ, испугалась и попыталась извиниться.

https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html

https://ria.ru/20240327/stipendiya-1936184083.html

россия

чадан

республика тыва

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Девятилетняя девочка из Тувы, предложившая от скуки совершить теракт Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона рублей, следует из информации республиканского главка МВД РФ. 2024-03-28T12:42 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика тыва