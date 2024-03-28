https://ria.ru/20240328/terakt-1936355855.html
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт - РИА Новости, 28.03.2024
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт
Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:42
2024-03-28T12:42
2024-03-28T13:40
происшествия
россия
чадан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона рублей, следует из информации республиканского главка МВД РФ. По данным полиции, был зафиксирован очередной факт распространения ложной информации в мессенджерах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД совместно с ФСБ выяснили, что переписку вела 9-летняя школьница из города Чадан. Вместе с родителями ее отвезли в полицию. "При опросе школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние, на что пришел ответ с угрозой сообщить о ее действиях в правоохранительные органы. Испугавшись, девочка извинилась и попросила собеседника не делать этого", - говорится в сообщении. В Telegram-канале МВД Тувы опубликованы скрины переписки, из которых следует, что девочка сначала предложила совершить теракт за 500 тысяч рублей, а после жесткого отказа собеседника и угрозы обратиться в ФСБ, испугалась и попыталась извиниться.
https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html
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Девятилетняя девочка из Тувы, предложившая от скуки совершить теракт
Полиция в Туве разбирается в инциденте с девятилетней школьницей, которая, скучая, предложила незнакомому абоненту в телефоне устроить теракт за полмиллиона рублей, следует из информации республиканского главка МВД РФ.
2024-03-28T12:42
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, чадан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика тыва
Происшествия, Россия, Чадан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Тыва
В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила совершить теракт
УМВД по Тыве разбирается в инциденте с девочкой, предложившей совершить теракт