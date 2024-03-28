https://ria.ru/20240328/terakt-1936326634.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Трое пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" остаются в крайне тяжелом состоянии - это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетанием... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:52

2024-03-28T10:52

2024-03-28T11:16

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Трое пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" остаются в крайне тяжелом состоянии - это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетанием огнестрельных ранений и ожогов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Трое из них (пострадавших в теракте, которые находятся на стационарном лечении) остаются в крайне тяжелом состоянии - это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов", - сказал Мурашко журналистам.Министр добавил, что состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым, а 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Подмосковья и Москвы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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крокус сити холл, происшествия, михаил мурашко, россия