https://ria.ru/20240328/terakt-1936313848.html

Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе"

Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

Под Магаданом задержали пенсионера за оправдание теракта в "Крокусе"

Правоохранители задержали 75-летнего жителя поселка Ола под Магаданом, который в мессенджере одобрительно высказался о теракте в "Крокус сити холле", сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:49

2024-03-28T09:49

2024-03-28T10:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магадан

крокус сити холл

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МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали 75-летнего жителя поселка Ола под Магаданом, который в мессенджере одобрительно высказался о теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. "Семидесятипятилетний житель поселка Ола разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР злоумышленник был установлен и задержан", - говорится в сообщении ведомства. Представитель пресс-службы УМВД по Магаданской области уточнил РИА Новости, что речь идет о теракте в "Крокусе", и добавил, что в отношении ольчанина возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма". Максимальная санкция – лишение свободы на срок до семи лет. На видео УМВД задержанный пенсионер заявил, что "совершил глупость", сожалеет о сказанном и раскаивается. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

магадан

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Задержание пенсионера, который в сети оставил одобрительное сообщение по поводу теракта в "Крокусе" В поселке под Магаданом задержали 75-летнего пенсионера, который в сети оставил одобрительное сообщение по поводу теракта в "Крокусе". Мужчине грозит до семи лет колонии. После задержания он признал, что "совершил глупость". 2024-03-28T09:49 true PT0M54S

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, крокус сити холл