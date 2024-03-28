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Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:24 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/terakt-1936290936.html
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России, заявил Шольц
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России, заявил Шольц - РИА Новости, 28.03.2024
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России, заявил Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы ничего не знали о подготовке теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T04:24
2024-03-28T04:24
теракт в "крокус сити холле"
олаф шольц
александр бортников
украина
россия
брянская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы ничего не знали о подготовке теракта в "Крокус сити холле". На вопрос журналиста газеты Märkische Allgemeine Zeitung о том, знала ли немецкая разведка, что в России планируется теракт, канцлер ответил отрицательно. "Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения", – заявил он. Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, и российские спецслужбы на нее реагировали. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240327/zakharova-1936206959.html
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html
https://ria.ru/20240327/khkhshtadt-an-der-aysh-1936070846.html
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олаф шольц, александр бортников, украина, россия, брянская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Олаф Шольц, Александр Бортников, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы ничего не знали о подготовке теракта в "Крокус сити холле".
На вопрос журналиста газеты Märkische Allgemeine Zeitung о том, знала ли немецкая разведка, что в России планируется теракт, канцлер ответил отрицательно.
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"Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения", – заявил он.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, и российские спецслужбы на нее реагировали.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 15:47
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Олаф ШольцАлександр БортниковУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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