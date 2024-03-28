https://ria.ru/20240328/telegram-1936307044.html
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram
Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:14
2024-03-28T09:14
2024-03-28T10:37
россия
дмитрий песков
telegram
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", - сказал Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, telegram, life, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Life, Технологии
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram
Песков заявил об отсутствии планов по блокировке Telegram в России