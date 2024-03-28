https://ria.ru/20240328/telegram-1936307044.html

В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram

В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram

Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:14

2024-03-28T09:14

2024-03-28T10:37

россия

дмитрий песков

telegram

life

технологии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", - сказал Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, telegram, life, технологии