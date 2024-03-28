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В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
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09:14 28.03.2024 (обновлено: 10:37 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/telegram-1936307044.html
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram
Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:14
2024-03-28T10:37
россия
дмитрий песков
telegram
life
технологии
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", - сказал Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
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россия, дмитрий песков, telegram, life, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Life, Технологии
В Кремле заявили об отсутствии планов по блокировке Telegram

Песков заявил об отсутствии планов по блокировке Telegram в России

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Никаких планов по блокировке Telegram в России нет, заявил в интервью пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", - сказал Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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