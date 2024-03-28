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Названы причины, почему нельзя покупать телефоны "с рук" - РИА Новости, 28.03.2024
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03:38 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/telefon-1936289803.html
Названы причины, почему нельзя покупать телефоны "с рук"
Названы причины, почему нельзя покупать телефоны "с рук" - РИА Новости, 28.03.2024
Названы причины, почему нельзя покупать телефоны "с рук"
Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:38
2024-03-28T03:38
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под обычные приложения, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "На таких телефонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные владельца и передают злоумышленникам. Они могут быть спрятаны под видом обычных приложений", - сказал Шарков. Эксперт рекомендует всегда сбрасывать устройство, купленное "с рук", до заводских настроек. Есть и другие причины, почему стоит с осторожностью относиться к телефонам, купленным "с рук". Например, они могут быть украдены или числиться в розыске. Или - самое простое - устройство может оказаться подделкой, которая внешне неотличима от оригинала. "Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости. Всегда включайте телефон и проверяйте его базовый функционал, если все же решили рискнуть и купить его с рук", - сказал Шарков. По словам эксперта, мошенники могут обмануть покупателя до непосредственного приобретения устройства, например отправить фишинговую ссылку для оплаты. "Также может быть попытка многократных списаний, когда после оплаты товара выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если вы покупаете смартфон на официальных сервисах объявлений, то не переходите с продавцами в мессенджеры. Помните, что оплата и доставка должны происходить внутри площадок", - добавил эксперт. Шарков напомнил о некоторых правилах безопасности, которые стоит соблюдать при покупке телефона "с рук". Нужно внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, а также само объявление - есть ли ошибки в описании, какие фотографии смартфона приложены. При получении телефона нужно проверить, что выполнен сброс до заводских настроек, а также убедиться, что в памяти нет скачанных файлов. При покупке смартфона в неофициальных магазинах необходимо проверить комплектацию - продавец должен отдать оригинальную коробку, чек, гарантийный талон и зарядку. Перед оплатой покупки нужно попробовать совершить звонок с нового устройства и установить какое-нибудь приложение.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20240320/smartfony-1934372419.html
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общество
Общество
Названы причины, почему нельзя покупать телефоны "с рук"

Эксперт Шарков: купленный с рук телефон может оказаться заражен особыми вирусами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина идет по одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под обычные приложения, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.
«
"На таких телефонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные владельца и передают злоумышленникам. Они могут быть спрятаны под видом обычных приложений", - сказал Шарков. Эксперт рекомендует всегда сбрасывать устройство, купленное "с рук", до заводских настроек.
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Есть и другие причины, почему стоит с осторожностью относиться к телефонам, купленным "с рук". Например, они могут быть украдены или числиться в розыске. Или - самое простое - устройство может оказаться подделкой, которая внешне неотличима от оригинала.
"Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости. Всегда включайте телефон и проверяйте его базовый функционал, если все же решили рискнуть и купить его с рук", - сказал Шарков.
По словам эксперта, мошенники могут обмануть покупателя до непосредственного приобретения устройства, например отправить фишинговую ссылку для оплаты. "Также может быть попытка многократных списаний, когда после оплаты товара выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если вы покупаете смартфон на официальных сервисах объявлений, то не переходите с продавцами в мессенджеры. Помните, что оплата и доставка должны происходить внутри площадок", - добавил эксперт.
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Шарков напомнил о некоторых правилах безопасности, которые стоит соблюдать при покупке телефона "с рук". Нужно внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, а также само объявление - есть ли ошибки в описании, какие фотографии смартфона приложены. При получении телефона нужно проверить, что выполнен сброс до заводских настроек, а также убедиться, что в памяти нет скачанных файлов.
При покупке смартфона в неофициальных магазинах необходимо проверить комплектацию - продавец должен отдать оригинальную коробку, чек, гарантийный талон и зарядку. Перед оплатой покупки нужно попробовать совершить звонок с нового устройства и установить какое-нибудь приложение.
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