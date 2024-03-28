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Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 28.03.2024 (обновлено: 17:10 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/svo-1936389723.html
Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт
Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2024
Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт
Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит в ходе спецоперации, американские истребители не являются "супероружием", могут быть и будут уничтожены... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:45
2024-03-28T17:10
специальная военная операция на украине
сербия
белград (город)
косово
александр вучич
милорад додик
нато
вооруженные силы украины
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит в ходе спецоперации, американские истребители не являются "супероружием", могут быть и будут уничтожены российскими ВВС и ПВО, речь идет об очередной провокации Запада, заявил РИА Новости полковник ПВО Союзной республики Югославия в отставке Золтан Дани, чья батарея сбила американский "самолет-невидимку" F-117 в ходе агрессии НАТО 1999 года. Югославский полковник сейчас - владелец собственной пекарни близ поселка Ковин недалеко от Белграда. Ежегодно 27 марта он печет торт с фигуркой F-117 и ракетой, собственноручно украшает, а затем в 20.42 вместе с сослуживцами съедают его, в этом году при участии делегации Россотрудничества во главе с директором Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде, бывшим военкором во время агрессии 1999 года - Евгением Барановым. Командир батареи Дани и его сослуживцы офицеры собственно подписали оригинальную открытку 1999 года с "поздравлением НАТО" к 75-летию организации с изображением F-117 и текстом: "Извините, мы не знали, что он невидимый". "У нас были ситуации в ходе войны в 1999 году, когда мы выполняли боевые задачи по F-16 (ранее F-16 был сбит в июне 1995 года над позициями боснийских сербов - ред.), в нем нет ничего особенного, сам самолет не мощнее, не обладает большими способностями, чем другие истребители этого класса. И он сгорит и будет уничтожен. Особенно потому, что у нас тогда был немного устаревший тип системы ПВО, советский ЗРК С-125М "Нева", который, вероятно, у вас больше не применяется. Сейчас у вас есть намного более современные виды вооружений, которые определенно смогут противостоять F-16 без проблем", - заявил полковник Дани. Ранее сообщалось об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16. "Уверен, что F-16 не может ничего изменить на Украине, потому то у них было намного больше самолетов и они их потеряли, сейчас у них осталось около десятка, нет точных данных. Во всяком случае, 10-15 истребителей в этой ситуации не могут ничего изменить, потому что российская сторона имеет намного больший потенциал ПВО и ВВС. Это чистая провокация Запада, который и далее хочет, чтобы славянские братья гибли в его интересах, западное лицемерие, чтобы было еще больше погибших", - указал югославский офицер. По его словам, для западных политиков, наблюдающих за ходом СВО с безопасного расстояния, погибший россиянин или украинец одинаково безразличны, и только на словах Запад выступает за человеческие ценности, равноправие, "но на самом деле хотят обратного". "Вы видели, что они сделали с заседанием Совбеза ООН по агрессии на Югославию (сорвано странами Запада 25 марта – ред.) – не допустили его, для них это болезненно, потому что они должны за это понести ответственность, знают, что были не правы, но никогда этого не признают. Все, что они делают, плохо, а сколько F-16 ни отправят - не изменит ситуации, это провокация. СВО будет завершена, как и планировалось, большая часть свободного человечества, наконец, вздохнет спокойно, потому что не должны будем больше слушать эти евроатлантические страны, которые хотят, чтобы мы были их слугами, это время прошло", - подчеркнул Дани. В Военном музее у стен исторической крепости в центре Белграда 27 марта 2017 года был торжественно установлен ЗРК С-125М "Нева" советского производства. Из такой же установки сербские военные впервые в истории сбили в 1999 году американский "самолет-невидимку" F-117 в районе деревни Буджановци в 60 километрах от Белграда. Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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"Поздравительная" открытка НАТО с 75-летием, подписанная офицерами ПВО Югославии
"Извините, мы не знали, что он невидимый". Офицеры ПВО Югославии, сбившие в 1999 году "самолет-невидимку" F-117, подписали "поздравительную" открытку НАТО с 75-летием
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сербия, белград (город), косово, александр вучич, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, оон, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сербия, Белград (город), Косово, Александр Вучич, Милорад Додик, НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН, F-16, В мире
Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт

Югославский офицер: поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит в ходе спецоперации, американские истребители не являются "супероружием", могут быть и будут уничтожены российскими ВВС и ПВО, речь идет об очередной провокации Запада, заявил РИА Новости полковник ПВО Союзной республики Югославия в отставке Золтан Дани, чья батарея сбила американский "самолет-невидимку" F-117 в ходе агрессии НАТО 1999 года.
Югославский полковник сейчас - владелец собственной пекарни близ поселка Ковин недалеко от Белграда. Ежегодно 27 марта он печет торт с фигуркой F-117 и ракетой, собственноручно украшает, а затем в 20.42 вместе с сослуживцами съедают его, в этом году при участии делегации Россотрудничества во главе с директором Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде, бывшим военкором во время агрессии 1999 года - Евгением Барановым. Командир батареи Дани и его сослуживцы офицеры собственно подписали оригинальную открытку 1999 года с "поздравлением НАТО" к 75-летию организации с изображением F-117 и текстом: "Извините, мы не знали, что он невидимый".
"У нас были ситуации в ходе войны в 1999 году, когда мы выполняли боевые задачи по F-16 (ранее F-16 был сбит в июне 1995 года над позициями боснийских сербов - ред.), в нем нет ничего особенного, сам самолет не мощнее, не обладает большими способностями, чем другие истребители этого класса. И он сгорит и будет уничтожен. Особенно потому, что у нас тогда был немного устаревший тип системы ПВО, советский ЗРК С-125М "Нева", который, вероятно, у вас больше не применяется. Сейчас у вас есть намного более современные виды вооружений, которые определенно смогут противостоять F-16 без проблем", - заявил полковник Дани.
Ранее сообщалось об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.
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"Такого удара никто не ждал". Кто разрушил миф о неуязвимости американцев
27 марта, 08:00
"Уверен, что F-16 не может ничего изменить на Украине, потому то у них было намного больше самолетов и они их потеряли, сейчас у них осталось около десятка, нет точных данных. Во всяком случае, 10-15 истребителей в этой ситуации не могут ничего изменить, потому что российская сторона имеет намного больший потенциал ПВО и ВВС. Это чистая провокация Запада, который и далее хочет, чтобы славянские братья гибли в его интересах, западное лицемерие, чтобы было еще больше погибших", - указал югославский офицер.
По его словам, для западных политиков, наблюдающих за ходом СВО с безопасного расстояния, погибший россиянин или украинец одинаково безразличны, и только на словах Запад выступает за человеческие ценности, равноправие, "но на самом деле хотят обратного".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Вы видели, что они сделали с заседанием Совбеза ООН по агрессии на Югославию (сорвано странами Запада 25 марта – ред.) – не допустили его, для них это болезненно, потому что они должны за это понести ответственность, знают, что были не правы, но никогда этого не признают. Все, что они делают, плохо, а сколько F-16 ни отправят - не изменит ситуации, это провокация. СВО будет завершена, как и планировалось, большая часть свободного человечества, наконец, вздохнет спокойно, потому что не должны будем больше слушать эти евроатлантические страны, которые хотят, чтобы мы были их слугами, это время прошло", - подчеркнул Дани.
В Военном музее у стен исторической крепости в центре Белграда 27 марта 2017 года был торжественно установлен ЗРК С-125М "Нева" советского производства. Из такой же установки сербские военные впервые в истории сбили в 1999 году американский "самолет-невидимку" F-117 в районе деревни Буджановци в 60 километрах от Белграда.
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Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Пламя от югославской военной ракеты в Белграде. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСербияБелград (город)КосовоАлександр ВучичМилорад ДодикНАТОВооруженные силы УкраиныООНF-16В мире
 
 
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