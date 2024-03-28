https://ria.ru/20240328/svo-1936389723.html

Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт

Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2024

Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит, заявил эксперт

Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит в ходе спецоперации, американские истребители не являются "супероружием", могут быть и будут уничтожены... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:45

2024-03-28T14:45

2024-03-28T17:10

специальная военная операция на украине

сербия

белград (город)

косово

александр вучич

милорад додик

нато

вооруженные силы украины

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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Поставка истребителей F-16 для ВСУ ничего не изменит в ходе спецоперации, американские истребители не являются "супероружием", могут быть и будут уничтожены российскими ВВС и ПВО, речь идет об очередной провокации Запада, заявил РИА Новости полковник ПВО Союзной республики Югославия в отставке Золтан Дани, чья батарея сбила американский "самолет-невидимку" F-117 в ходе агрессии НАТО 1999 года. Югославский полковник сейчас - владелец собственной пекарни близ поселка Ковин недалеко от Белграда. Ежегодно 27 марта он печет торт с фигуркой F-117 и ракетой, собственноручно украшает, а затем в 20.42 вместе с сослуживцами съедают его, в этом году при участии делегации Россотрудничества во главе с директором Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде, бывшим военкором во время агрессии 1999 года - Евгением Барановым. Командир батареи Дани и его сослуживцы офицеры собственно подписали оригинальную открытку 1999 года с "поздравлением НАТО" к 75-летию организации с изображением F-117 и текстом: "Извините, мы не знали, что он невидимый". "У нас были ситуации в ходе войны в 1999 году, когда мы выполняли боевые задачи по F-16 (ранее F-16 был сбит в июне 1995 года над позициями боснийских сербов - ред.), в нем нет ничего особенного, сам самолет не мощнее, не обладает большими способностями, чем другие истребители этого класса. И он сгорит и будет уничтожен. Особенно потому, что у нас тогда был немного устаревший тип системы ПВО, советский ЗРК С-125М "Нева", который, вероятно, у вас больше не применяется. Сейчас у вас есть намного более современные виды вооружений, которые определенно смогут противостоять F-16 без проблем", - заявил полковник Дани. Ранее сообщалось об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16. "Уверен, что F-16 не может ничего изменить на Украине, потому то у них было намного больше самолетов и они их потеряли, сейчас у них осталось около десятка, нет точных данных. Во всяком случае, 10-15 истребителей в этой ситуации не могут ничего изменить, потому что российская сторона имеет намного больший потенциал ПВО и ВВС. Это чистая провокация Запада, который и далее хочет, чтобы славянские братья гибли в его интересах, западное лицемерие, чтобы было еще больше погибших", - указал югославский офицер. По его словам, для западных политиков, наблюдающих за ходом СВО с безопасного расстояния, погибший россиянин или украинец одинаково безразличны, и только на словах Запад выступает за человеческие ценности, равноправие, "но на самом деле хотят обратного". "Вы видели, что они сделали с заседанием Совбеза ООН по агрессии на Югославию (сорвано странами Запада 25 марта – ред.) – не допустили его, для них это болезненно, потому что они должны за это понести ответственность, знают, что были не правы, но никогда этого не признают. Все, что они делают, плохо, а сколько F-16 ни отправят - не изменит ситуации, это провокация. СВО будет завершена, как и планировалось, большая часть свободного человечества, наконец, вздохнет спокойно, потому что не должны будем больше слушать эти евроатлантические страны, которые хотят, чтобы мы были их слугами, это время прошло", - подчеркнул Дани. В Военном музее у стен исторической крепости в центре Белграда 27 марта 2017 года был торжественно установлен ЗРК С-125М "Нева" советского производства. Из такой же установки сербские военные впервые в истории сбили в 1999 году американский "самолет-невидимку" F-117 в районе деревни Буджановци в 60 километрах от Белграда. Официальная церемония в 25-ую годовщину агрессии НАТО состоялась 24 марта в городе Прокупле на юге Сербии, в ней приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, патриарх Сербский Порфирий, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, представители духовенства, армии и полиции, многочисленные граждане. Вучич заявил там, что Запад спустя 25 лет со дня бомбардировок НАТО 1999 года убеждает Сербию, что устроил агрессию для ее развития и будущего, но Белград не признает независимость Косово и не вступит в НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240327/stels-1935978935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240326/yurist-1935802465.html

сербия

белград (город)

косово

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"Поздравительная" открытка НАТО с 75-летием, подписанная офицерами ПВО Югославии "Извините, мы не знали, что он невидимый". Офицеры ПВО Югославии, сбившие в 1999 году "самолет-невидимку" F-117, подписали "поздравительную" открытку НАТО с 75-летием 2024-03-28T14:45 true PT0M57S

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сербия, белград (город), косово, александр вучич, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, оон, f-16, в мире