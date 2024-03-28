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Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры - РИА Новости, 28.03.2024
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14:35 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/sud-1936387864.html
Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры
Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры - РИА Новости, 28.03.2024
Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры
Горсуд ликвидировал "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления министерства юстиции России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:35
2024-03-28T14:35
россия
санкт-петербург
эстония
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Горсуд ликвидировал "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления министерства юстиции России, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "В организации отсутствовало достаточное количество членов правления для принятия решения по продолжению деятельности, она прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила ее ликвидировать. Суд иск удовлетворил полностью", - сообщила собеседница агентства. Ранее Минюст обратился суд с иском о ликвидации "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ. На сайте общества сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице, вела свою деятельность с 1992 года. В число задач организации входило сохранение этнической самобытности проживающих в Петербурге эстонцев, эстонского языка и национальных традиций, поддерживание связи с Эстонией в области культуры, науки и искусства. На данный момент сайт не работает, доступна в режиме чтения только главная страница.
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россия, санкт-петербург, эстония, общество
Россия, Санкт-Петербург, Эстония, Общество
Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры

Общество эстонской культуры в Санкт-Петербурге ликвидировано по решению суда

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Горсуд ликвидировал "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления министерства юстиции России, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
«
"В организации отсутствовало достаточное количество членов правления для принятия решения по продолжению деятельности, она прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила ее ликвидировать. Суд иск удовлетворил полностью", - сообщила собеседница агентства.
Ранее Минюст обратился суд с иском о ликвидации "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ.
На сайте общества сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице, вела свою деятельность с 1992 года. В число задач организации входило сохранение этнической самобытности проживающих в Петербурге эстонцев, эстонского языка и национальных традиций, поддерживание связи с Эстонией в области культуры, науки и искусства. На данный момент сайт не работает, доступна в режиме чтения только главная страница.
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