https://ria.ru/20240328/sud-1936387864.html

Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры

Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры - РИА Новости, 28.03.2024

Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры

Горсуд ликвидировал "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления министерства юстиции России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:35

2024-03-28T14:35

2024-03-28T14:35

россия

санкт-петербург

эстония

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Горсуд ликвидировал "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления министерства юстиции России, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "В организации отсутствовало достаточное количество членов правления для принятия решения по продолжению деятельности, она прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила ее ликвидировать. Суд иск удовлетворил полностью", - сообщила собеседница агентства. Ранее Минюст обратился суд с иском о ликвидации "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ. На сайте общества сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице, вела свою деятельность с 1992 года. В число задач организации входило сохранение этнической самобытности проживающих в Петербурге эстонцев, эстонского языка и национальных традиций, поддерживание связи с Эстонией в области культуры, науки и искусства. На данный момент сайт не работает, доступна в режиме чтения только главная страница.

https://ria.ru/20240214/kallas-1927373521.html

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россия, санкт-петербург, эстония, общество