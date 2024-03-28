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В Тюменской области совративший подростка мужчина избежал наказания
В Тюменской области совративший подростка мужчина избежал наказания - РИА Новости, 28.03.2024
В Тюменской области совративший подростка мужчина избежал наказания
Виновный в совращении несовершеннолетней девушки житель Нижнетавдинского района Тюменской области избежал уголовного срока, так как женился на потерпевшей,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:27
2024-03-28T12:27
2024-03-28T12:27
происшествия
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нижнетавдинский район
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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. Виновный в совращении несовершеннолетней девушки житель Нижнетавдинского района Тюменской области избежал уголовного срока, так как женился на потерпевшей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона. Молодой человек встречался с не достигшей 16-летнего возраста девушкой с ноября 2022 года по июль 2023 года. О произошедшем и ее беременности их матерям стало известно в июле. Девушка решила рожать, и пара официально зарегистрировала брак. "Двадцатиоднолетний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ. Суд … назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. В соответствии с примечанием №1 к статье 134 УК РФ подсудимого от отбывания наказания суд освободил", - указано в сообщении. Отмечается, что подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
https://ria.ru/20230327/moskva-1861007565.html
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происшествия, россия, нижнетавдинский район, тюменская область
Происшествия, Россия, Нижнетавдинский район, Тюменская область
В Тюменской области совративший подростка мужчина избежал наказания
Виновный в совращении 16-летней тюменец избежал тюрьмы, женившись на ней
ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. Виновный в совращении несовершеннолетней девушки житель Нижнетавдинского района Тюменской области избежал уголовного срока, так как женился на потерпевшей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Молодой человек встречался с не достигшей 16-летнего возраста девушкой с ноября 2022 года по июль 2023 года. О произошедшем и ее беременности их матерям стало известно в июле. Девушка решила рожать, и пара официально зарегистрировала брак.
«
"Двадцатиоднолетний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ. Суд … назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. В соответствии с примечанием №1 к статье 134 УК РФ подсудимого от отбывания наказания суд освободил", - указано в сообщении.
Отмечается, что подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся.