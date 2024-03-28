https://ria.ru/20240328/sud-1936322346.html

Красноярский суд оштрафовал бар "Элтон" на 450 тысяч рублей

Красноярский суд оштрафовал бар "Элтон" на 450 тысяч рублей - РИА Новости, 28.03.2024

Красноярский суд оштрафовал бар "Элтон" на 450 тысяч рублей

Советский районный суд Красноярска на основании протокола полиции оштрафовал на 450 тысяч рублей бар "Элтон" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:36

2024-03-28T10:36

2024-03-28T10:36

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Советский районный суд Красноярска на основании протокола полиции оштрафовал на 450 тысяч рублей бар "Элтон" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на вечеринках, сообщает главк МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале. Ранее стало известно, что красноярский бар "Элтон", где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу. "По результатам рассмотрения протокола Советский районный суд Красноярска признал заведение виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным полиции, в декабре 2023 года в дежурную часть отдела №10 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в баре проводятся "мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". "При проведении проверочных мероприятий факты, указанные в сообщении, нашли свое подтверждение. В отношении юридического лица, осуществляющего развлекательную деятельность с нарушением закона, сотрудниками полиции был составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", - пояснили в ГУМВД. Как сообщалось, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что "в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240225/krasnoyarsk-1929346982.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html

красноярск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, екатерина мизулина, лига безопасного интернета