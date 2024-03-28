https://ria.ru/20240328/ssha-1936374580.html

Экономист призвал США задуматься об экономии из-за роста госдолга

Экономист призвал США задуматься об экономии из-за роста госдолга - РИА Новости, 28.03.2024

Экономист призвал США задуматься об экономии из-за роста госдолга

Госдолг США растет как снежный ком, заставляя задуматься о жесткой экономии и стагнации в Японии 1990-х и начала 2000-х годов: поддерживать его на разумном... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:01

2024-03-28T14:01

2024-03-28T14:01

экономика

сша

япония

америка

blackrock

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Госдолг США растет как снежный ком, заставляя задуматься о жесткой экономии и стагнации в Японии 1990-х и начала 2000-х годов: поддерживать его на разумном уровне получится, обеспечив 3%-ный реальный рост американского ВВП в течение следующих пяти лет, заявил глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк. Совокупный госдолг Америки, согласно данным ФРС США, на конец прошлого года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов. Это максимальное значение за всю историю. "Следует обратить внимание на растущий как снежный ком госдолг Америки. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать экономику Японии конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда госдолг превышал ВВП и приводил к жесткой экономии и стагнации", - отметил Финк в своем ежегодном письме к инвесторам. В США с высоким уровнем долга будет гораздо труднее бороться с инфляцией, поскольку принимающие решения по поводу монетарной политики не смогут поднимать кредитные ставки, не увеличивая и без того огромный долговой "чек", добавил он. В то же время экономист полагает, что кризиса госдолга вполне можно избежать. Хотя бюджетная дисциплина - это и эффективный инструмент, может быть очень сложно поднять налоги или сократить госрасходы до уровня, необходимого для резкого сокращения долга. "Но есть другой выход, помимо налогообложения и сокращения издержек, и это - экономический рост. Если ВВП США вырастет в среднем на 3% в реальном, а не номинальном выражении в течение следующих пяти лет, это позволит сохранить соотношение долга страны к ВВП на уровне 120% – на высоком, но "разумном" уровне", - считает Финк.

https://ria.ru/20240103/gosdolg-1919527958.html

https://ria.ru/20240228/gosdolg-1929901589.html

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экономика, сша, япония, америка, blackrock, федеральная резервная система сша