https://ria.ru/20240328/ssha-1936223226.html

"Восемь гробов и один вопрос". Самое загадочное убийство в США

"Восемь гробов и один вопрос". Самое загадочное убийство в США - РИА Новости, 28.03.2024

"Восемь гробов и один вопрос". Самое загадочное убийство в США

Долгие годы убийство семьи Вольф с Дикого Запада оставалось страшилкой наяву. Хладнокровный мясник не пощадил никого, даже детей. Но спустя сто лет в деле... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

северная дакота

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936184575_0:104:1119:733_1920x0_80_0_0_29f479469b8c5d182ffb6f9eec54cdf2.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Долгие годы убийство семьи Вольф с Дикого Запада оставалось страшилкой наяву. Хладнокровный мясник не пощадил никого, даже детей. Но спустя сто лет в деле появились новые детали.Преступник всегда возвращаетсяНебольшой городок Тертл Лейк в Северной Дакоте – здесь жил, процветал и умер Якоб Вольф. Вернее, был убит. Один из соседей 24 апреля 1920-го обратил внимание, что хозяева вот уже два дня не снимают развешанное белье.Подойдя к дому, он услышал истошный детский плач. Позже у входа собрались несколько старожилов. Набравшись смелости, они вошли внутрь. Восемь трупов: супруги Вольф, их пятеро дочерей-подростков и 12-летний мальчик-батрак. У всех – огнестрельные ранения или следы от ударов топора.Живой, хоть и сильно истощенной, была лишь младшая дочка – восьмимесячная Эмма. Она-то и плакала в своей кроватке.Прибывшая на место полиция оказалась в замешательстве: Вольфы – эмигранты из России, немцы по национальности – с соседями жили дружно; ценные вещи не пропали; следов надругательства на телах не обнаружили.Орудия преступления – двустволку и топор, принадлежавшие покойному – нашли в озере неподалеку. Там же выловили и пистолет, владельца которого не установили.Первая зацепка в мутном деле появилась только на похоронах. Попрощаться с семьей пришли тысячи людей со всей округи. В том числе, и Генри Лейер. Во время церемонии он неожиданно подошел к гробам и стал каждый открывать. Более того, под неодобрительный гул толпы, тщательно разглядывал лица покойных. А затем молча удалился.Полицейских такое поведение насторожило. Лейера взяли в разработку. Выяснилось, он, как и Вольфы, был немцем-эмигрантом из России. Они даже жили в соседних селах на Херсонщине. Днем позже на место происшествия прибыл местный шериф.И вдруг - новая странность: в одном из сараев рыскал все тот же Лейер. Заявил, что нашел в стоге сена стреляные гильзы. А вот объяснить, что делал на чужой территории, так и не смог. Лишь ответил невнятно: мол, хотел собрать куриные яйца, не пропадать же добру.Принцип "убийца всегда возвращается" сработал незамедлительно. Уже через две недели подозрительного человека арестовали. И после первого и последнего допроса он сознался. Местные требовали наказать душегуба как следует.В итоге, Лейера приговорили к высшей мере наказания – пожизненной каторге.Чистосердечный оговорНо так ли все ясно, как кажется на первый взгляд? Обвинение было построено на признаниях самого Лейера.Он якобы пришел к соседу уладить спор: собаки Вольфа покусали его корову. Мирно договориться не получилось, и через минуту Якоб выбежал из дома с заряженной двустволкой. Генри недолго думая вскинул свой пистолет, с которым никогда не расставался, и выстрелил.А дальше, уверял он, все было как в тумане. Почему оставил в живых маленькую Эмму – объяснить так и не смог. Несколько раз путался: то говорил "Я застрелил их там, где они стояли, в углу сарая", то "На кухне, а затем бросил одного за другим в подвал".Ошарашенная жена Лейера Лидия прибежала к шерифу. Она клялась, что супруг в день убийства не покидал своей фермы.Много вопросов вызывала и злосчастная двустволка. Никто из округи не опознал ее как ту, что была у Вольфа. А кто-то из фермеров разоткровенничался: дескать ремонтировал это ружье, но для другого человека; и он уже давно уехал из города.Более того, в тюрьме Генри неожиданно стал добиваться пересмотра приговора. Утверждал, что его заставили дать признательные показания – били, угрожали отдать на народную расправу. Но никто не слушал.А через пять лет Лейер попал в тюремный лазарет. Врачи вовремя не прооперировали гнойный аппендицит, и он умер. В Тертл Лейк историю вскорости забыли. Единственная выжившая – малютка Эмма – подросла и уехала из города. Она прожила в счастливом браке, родила троих детей и мирно скончалась в 2003-м.Но дотошные историки на этом не остановились. Уж слишком много нестыковок. Против Генри – ни одной улики: ни отпечатков пальцев, ни следов пороха и крови на одежде. Странно, если он стрелял в упор, орудовал топором, да еще и перетаскивал тела в подвал.Оправдан спустя векВ 2010-м американский писатель Вернон Кил опубликовал книгу "Убитая семья", где по крупицам собрал все недостающие детали столетней головоломки. Итак, произошло убийство – это факт. А далее – детали.Из показаний Лидии Лейер Кил выяснил, спор между ее мужем и Вольфом из-за коровы произошел еще в октябре (за полгода до трагедии). А уже в апреле, пока супруг сидел на допросе, жена продала ту самую буренку на аукционе. Причем, по хорошей цене – все следы от укусов давно зажили.Далее: время убийства. Генри уверял, что вышел из дома около одиннадцати часов и прибыл на ферму Вольфов примерно через полчаса. Идти, к слову, около двух миль.В архивах же сохранилось любопытное свидетельство одной горожанки: около десяти часов она разговаривала по телефону с миссис Вульф, когда линия внезапно оборвалась. А сосед, обнаруживший тела, отчетливо запомнил – телефонный кабель в доме покойных был перерезан.Наконец, вишенка на торте: Лейер клялся, что полицейские в буквальном смысле выбили из него признание. В тюрьме его несколько раз пытались навестить жена и браться. Но в ответ они услышали: "Генри не в том состоянии, чтобы его видели".В том же году адвокаты получили недвусмысленные показания тюремных врача и парикмахера. Первый писал: хотя Лайер выглядел здоровым, на его лице были "две области экхимозов (гематом – Прим.ред.), по одной над каждой скулой, размером примерно с серебряный доллар".А второй вспомнил: когда побрил заключенного, заметил у него на макушке рубцы и синяки. Когда цирюльник спросил, что с ним случилось, Лайер ответил: человек, который за ним следил, бил его по голове. Потом Генри закрыл лицо руками и сквозь слезы повторил: "О, дети мои, дети мои".

северная дакота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

северная дакота