https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936381475.html

Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении

Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2024

Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении

Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:20

2024-03-28T14:20

2024-03-28T17:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

сша

египет

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны."Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — заявили в ведомстве.Уточняется, что на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.Вашингтон обещал передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html

россия

донецкая народная республика

сша

египет

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, сша, египет, вашингтон (штат), m1 abrams