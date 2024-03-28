Рейтинг@Mail.ru
Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.03.2024 (обновлено: 17:29 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936381475.html
Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении
Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении
Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:20
2024-03-28T17:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
сша
египет
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936317979_0:140:1200:815_1920x0_80_0_0_61c43be093c65c3d1d699fb79848e8a6.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны."Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — заявили в ведомстве.Уточняется, что на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.Вашингтон обещал передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934371893.html
россия
донецкая народная республика
сша
египет
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936317979_0:27:1200:927_1920x0_80_0_0_a306e350006e502a1a5ec178dc6c182f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, сша, египет, вашингтон (штат), m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США, Египет, Вашингтон (штат), M1 Abrams
Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пятый танк Abrams на Авдеевском направлении

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале @lezhnev_sergeyКадр видео уничтожения американского танка Abrams у Авдеевки
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams у Авдеевки
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале @lezhnev_sergey
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams у Авдеевки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — заявили в ведомстве.
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Авдеевки
"Что не так". Украинцев шокировали танки Abrams
20 марта, 05:33
Уточняется, что на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. Его боевая масса превышает 62 тонны. Оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Вашингтон обещал передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
Инфографика
Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСШАЕгипетВашингтон (штат)M1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала