Пятый Abrams уничтожили на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили пятый танк Abrams на Авдеевском направлении
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале @lezhnev_sergeyКадр видео уничтожения американского танка Abrams у Авдеевки
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале @lezhnev_sergey
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams у Авдеевки
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Авдеевском направлении пятый танк Abrams, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30", — заявили в ведомстве.
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Ранее Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. Его боевая масса превышает 62 тонны. Оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.
Вашингтон обещал передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.