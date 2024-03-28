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В Дагестане спасли упавшего в канал быка - РИА Новости, 28.03.2024
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15:53 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/spasenie-1936404594.html
В Дагестане спасли упавшего в канал быка
В Дагестане спасли упавшего в канал быка - РИА Новости, 28.03.2024
В Дагестане спасли упавшего в канал быка
Операция по спасению быка, который упал в канал имени Октябрьской революции (КОР) и не мог выбраться, прошла в Кизилюртовском районе Дагестана, животное... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:53
2024-03-28T15:53
происшествия
кизилюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Операция по спасению быка, который упал в канал имени Октябрьской революции (КОР) и не мог выбраться, прошла в Кизилюртовском районе Дагестана, животное отделалось легким испугом, сообщается в Telegram-канале КОРа. "В Султан-Янгиюрте бычок угодил в канал и не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли работники филиала Дагмелиоводхоза и местные жители. Спасательная операция прошла успешно. К счастью, бычок отделался легким испугом", – говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале КОРа, видно, что быка из воды доставили с помощью крана.
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происшествия, кизилюртовский район
Происшествия, Кизилюртовский район
В Дагестане спасли упавшего в канал быка

В Дагестане вытащили краном упавшего в канал имени Октябрьской революции быка

© Официальный Telegram-канал филиала "Канал Октябрьской революции" (ФГБУ "Управление "Дагмелиоводхоз")Спасение бычка, упавшего в канал им. Октябрьской революции
Спасение бычка, упавшего в канал им. Октябрьской революции
© Официальный Telegram-канал филиала "Канал Октябрьской революции" (ФГБУ "Управление "Дагмелиоводхоз")
Спасение бычка, упавшего в канал им. Октябрьской революции
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Операция по спасению быка, который упал в канал имени Октябрьской революции (КОР) и не мог выбраться, прошла в Кизилюртовском районе Дагестана, животное отделалось легким испугом, сообщается в Telegram-канале КОРа.
"В Султан-Янгиюрте бычок угодил в канал и не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли работники филиала Дагмелиоводхоза и местные жители. Спасательная операция прошла успешно. К счастью, бычок отделался легким испугом", – говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале КОРа, видно, что быка из воды доставили с помощью крана.
 
ПроисшествияКизилюртовский район
 
 
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