https://ria.ru/20240328/spasenie-1936404594.html

В Дагестане спасли упавшего в канал быка

В Дагестане спасли упавшего в канал быка - РИА Новости, 28.03.2024

В Дагестане спасли упавшего в канал быка

Операция по спасению быка, который упал в канал имени Октябрьской революции (КОР) и не мог выбраться, прошла в Кизилюртовском районе Дагестана, животное... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:53

2024-03-28T15:53

2024-03-28T15:53

происшествия

кизилюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Операция по спасению быка, который упал в канал имени Октябрьской революции (КОР) и не мог выбраться, прошла в Кизилюртовском районе Дагестана, животное отделалось легким испугом, сообщается в Telegram-канале КОРа. "В Султан-Янгиюрте бычок угодил в канал и не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли работники филиала Дагмелиоводхоза и местные жители. Спасательная операция прошла успешно. К счастью, бычок отделался легким испугом", – говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале КОРа, видно, что быка из воды доставили с помощью крана.

кизилюртовский район

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кизилюртовский район