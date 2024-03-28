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В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену - РИА Новости, 28.03.2024
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11:45 28.03.2024 (обновлено: 13:41 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/sk-1936341297.html
В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену
В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену - РИА Новости, 28.03.2024
В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену
и. Житель Ставрополя, предположительно, убил двух дочек и тяжело ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:45
2024-03-28T13:41
происшествия
ставрополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 28 мар — РИА Новости. Житель Ставрополя, предположительно, убил двух дочек и тяжело ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.Вечером 27 марта в частном домовладении нашли тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Женщину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. "Потерпевших обнаружил отец женщины, который не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. &lt;…&gt; Согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних". Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и гильзы.Краевая прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240316/primore-1933420368.html
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
ставрополь
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Следственные действия на месте убийства двух детей и мужчины в Ставрополе
Житель Ставрополя убил двух дочек, тяжело ранил жену, а потом покончил с собой, сообщает СК. О мотивах информации не было, следствие разбирается.
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происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену

СК: в Ставрополе мужчина застрелил двух дочек и ранил жену

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 28 мар — РИА Новости. Житель Ставрополя, предположительно, убил двух дочек и тяжело ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
Вечером 27 марта в частном домовладении нашли тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Женщину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой
16 марта, 08:37
"Потерпевших обнаружил отец женщины, который не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. <…> Согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних". Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и гильзы.
Краевая прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
27 марта, 09:37
 
ПроисшествияСтавропольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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