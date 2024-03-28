https://ria.ru/20240328/sk-1936341297.html

В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену

В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену - РИА Новости, 28.03.2024

В Ставрополе мужчина застрелил дочек и ранил жену

и. Житель Ставрополя, предположительно, убил двух дочек и тяжело ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:45

2024-03-28T11:45

2024-03-28T13:41

происшествия

ставрополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 28 мар — РИА Новости. Житель Ставрополя, предположительно, убил двух дочек и тяжело ранил жену, после чего покончил с собой, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.Вечером 27 марта в частном домовладении нашли тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Женщину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. "Потерпевших обнаружил отец женщины, который не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. <…> Согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних". Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и гильзы.Краевая прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240316/primore-1933420368.html

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

ставрополь

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Следственные действия на месте убийства двух детей и мужчины в Ставрополе Житель Ставрополя убил двух дочек, тяжело ранил жену, а потом покончил с собой, сообщает СК. О мотивах информации не было, следствие разбирается. 2024-03-28T11:45 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)