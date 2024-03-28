https://ria.ru/20240328/siemens-1936282534.html

В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым

В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым - РИА Новости, 28.03.2024

В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым

Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:37

2024-03-28T00:37

2024-03-28T05:42

гамбург (город)

россия

германия

siemens

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго, сообщило издание WirtschaftsWoche."Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения пяти мужчинам, которые, как утверждается, были причастны к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым", — пишет WirtschaftsWoche.Сообщается, что один из обвиняемых — действующий сотрудник Siemens.По данным прокуратуры, четыре турбины были отправлены в Санкт-Петербург из порта Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Стоимость контракта составляла 111 миллионов евро, причем по нему турбины должны были быть использованы на юге России, но не в Крыму, сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на прокуратуру.Прокуратура считает, что обвиняемые знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. При этом Siemens категорически отрицает, что была в курсе о том, куда на самом деле направлялись турбины, и утверждает, что сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20231211/kompanii-1915193494.html

гамбург (город)

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

гамбург (город), россия, германия, siemens, санкции в отношении россии, в мире