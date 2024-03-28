В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым
Прокуратура Гамбурга обвинила пять человек в поставках турбин Siemens в Крым
© AP Photo / Matthias SchraderФлаги с логотипом компании Siemens
© AP Photo / Matthias Schrader
Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго, сообщило издание WirtschaftsWoche.
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"Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения пяти мужчинам, которые, как утверждается, были причастны к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым", — пишет WirtschaftsWoche.
Сообщается, что один из обвиняемых — действующий сотрудник Siemens.
По данным прокуратуры, четыре турбины были отправлены в Санкт-Петербург из порта Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Стоимость контракта составляла 111 миллионов евро, причем по нему турбины должны были быть использованы на юге России, но не в Крыму, сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратура считает, что обвиняемые знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. При этом Siemens категорически отрицает, что была в курсе о том, куда на самом деле направлялись турбины, и утверждает, что сотрудничает со следствием.
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