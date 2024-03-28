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В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым - РИА Новости, 28.03.2024
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00:37 28.03.2024 (обновлено: 05:42 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/siemens-1936282534.html
В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым
В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым - РИА Новости, 28.03.2024
В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым
Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:37
2024-03-28T05:42
гамбург (город)
россия
германия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго, сообщило издание WirtschaftsWoche.&quot;Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения пяти мужчинам, которые, как утверждается, были причастны к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым&quot;, — пишет WirtschaftsWoche.Сообщается, что один из обвиняемых — действующий сотрудник Siemens.По данным прокуратуры, четыре турбины были отправлены в Санкт-Петербург из порта Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Стоимость контракта составляла 111 миллионов евро, причем по нему турбины должны были быть использованы на юге России, но не в Крыму, сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на прокуратуру.Прокуратура считает, что обвиняемые знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. При этом Siemens категорически отрицает, что была в курсе о том, куда на самом деле направлялись турбины, и утверждает, что сотрудничает со следствием.
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гамбург (город), россия, германия, siemens, санкции в отношении россии, в мире
Гамбург (город), Россия, Германия, Siemens, Санкции в отношении России, В мире
В Германии пять человек обвинили в поставках турбин Siemens в Крым

Прокуратура Гамбурга обвинила пять человек в поставках турбин Siemens в Крым

© AP Photo / Matthias SchraderФлаги с логотипом компании Siemens
Флаги с логотипом компании Siemens - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Siemens, которые оказались в Крыму в обход эмбарго, сообщило издание WirtschaftsWoche.
«

"Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения пяти мужчинам, которые, как утверждается, были причастны к незаконной поставке газовых турбин Siemens в Крым", — пишет WirtschaftsWoche.

Сообщается, что один из обвиняемых — действующий сотрудник Siemens.
По данным прокуратуры, четыре турбины были отправлены в Санкт-Петербург из порта Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Стоимость контракта составляла 111 миллионов евро, причем по нему турбины должны были быть использованы на юге России, но не в Крыму, сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратура считает, что обвиняемые знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. При этом Siemens категорически отрицает, что была в курсе о том, куда на самом деле направлялись турбины, и утверждает, что сотрудничает со следствием.
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