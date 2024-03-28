https://ria.ru/20240328/shtraf-1936409472.html
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию армии на бюллетене
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию армии на бюллетене - РИА Новости, 28.03.2024
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию армии на бюллетене
Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за сделанную ею надпись на бюллетене на выборах президента России, которая дискредитирует российскую... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:48
2024-03-28T15:48
2024-03-28T15:48
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за сделанную ею надпись на бюллетене на выборах президента России, которая дискредитирует российскую армию, сообщает Одоевский межрайонный суд Тульской области. Судом установлено, что 17 марта Филякина Л.В. находилась на избирательном участке. Получив бюллетень для голосования и находясь в кабинке продолжительный промежуток времени, она зачеркнула всех кандидатов, а в графе с кандидатом Владимиром Путиным сделала надпись, которую позже суд счел дискредитирующей Вооруженные силы РФ. "После этого она вышла из кабинки и опустила бюллетень в прозрачную урну. Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения", - подчеркивает суд, отмечая, что таким образом дискредитация российской армии со стороны Филякиной стала публичным действием. "Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки", - говорится в сообщении. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
https://ria.ru/20240317/shtraf-1933773504.html
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россия, тульская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, происшествия
Россия, Тульская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Происшествия
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию армии на бюллетене
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на бюллетене
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости.
Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за сделанную ею надпись на бюллетене на выборах президента России, которая дискредитирует российскую армию, сообщает Одоевский межрайонный суд
Тульской области.
Судом установлено, что 17 марта Филякина Л.В. находилась на избирательном участке. Получив бюллетень для голосования и находясь в кабинке продолжительный промежуток времени, она зачеркнула всех кандидатов, а в графе с кандидатом Владимиром Путиным сделала надпись, которую позже суд счел дискредитирующей Вооруженные силы РФ.
"После этого она вышла из кабинки и опустила бюллетень в прозрачную урну. Бюллетень упал лицевой стороной вверх, где был открыт для всеобщего обозрения", - подчеркивает суд, отмечая, что таким образом дискредитация российской армии со стороны Филякиной стала публичным действием.
"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки", - говорится в сообщении.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.