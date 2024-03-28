https://ria.ru/20240328/sevastopol-1936456272.html
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд - РИА Новости, 28.03.2024
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:26
2024-03-28T18:26
2024-03-28T18:37
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона."Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил ранее, что в море у города упал военный самолет, пилот катапультировался, его подобрали спасатели, жизни летчика ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе