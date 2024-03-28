https://ria.ru/20240328/sevastopol-1936456272.html

В Севастопольской бухте временно закрыли рейд

В Севастопольской бухте временно закрыли рейд - РИА Новости, 28.03.2024

В Севастопольской бухте временно закрыли рейд

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:26

2024-03-28T18:26

2024-03-28T18:37

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона."Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил ранее, что в море у города упал военный самолет, пилот катапультировался, его подобрали спасатели, жизни летчика ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html

севастополь

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

севастополь, михаил развожаев, происшествия