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В Севастопольской бухте временно закрыли рейд - РИА Новости, 28.03.2024
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18:26 28.03.2024 (обновлено: 18:37 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/sevastopol-1936456272.html
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд - РИА Новости, 28.03.2024
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:26
2024-03-28T18:37
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона."Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил ранее, что в море у города упал военный самолет, пилот катапультировался, его подобрали спасатели, жизни летчика ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935433044.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский Графская пристань в Севастополе
 Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Графская пристань в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, катера и паромы прекратили движение, сообщил департамент транспорта региона.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил ранее, что в море у города упал военный самолет, пилот катапультировался, его подобрали спасатели, жизни летчика ничего не угрожает.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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