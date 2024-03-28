https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

Жительница Сербии рассказала, как до сих пор видит во снах бомбежки НАТО

Жительница Сербии рассказала, как до сих пор видит во снах бомбежки НАТО - РИА Новости, 28.03.2024

Жительница Сербии рассказала, как до сих пор видит во снах бомбежки НАТО

Жители Сербии рассказали РИА Новости, что даже спустя 25 лет после бомбежек НАТО не могут забыть ужас тех дней. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:45

2024-03-28T07:45

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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Жители Сербии рассказали РИА Новости, что даже спустя 25 лет после бомбежек НАТО не могут забыть ужас тех дней. Мать терла глаза ребенку, чтобы убедиться, что он жив"Тяжело было – жертвы, похороны, похищения людей, страдания, которые не могли происходить в цивилизованной Европе. А мы пережили то, что нас эта цивилизованная Европа перевоспитывает бомбами. Хотели вылечить проблему на Балканах новым злом", – сказала автор книги "Косово-метохийские голоса" Оливера Радич, которая в те дни преподавала сербский язык в городе Ораховац на юго-западе края Косово и Метохия. По ее словам, жители Косово и Метохии, в отличие от людей в центральной Сербии, столкнулись с опасностью не только в небе – от самолетов НАТО, – но и на земле – от косовских боевиков. У Оливеры Радич тогда было двое детей, о которых тоже надо было заботиться. "В 1999 году мы "переселялись" из одного подвала в другой (скрываясь от бомбежек – ред.). Мы тогда так жили постоянно - дети и такая же малая сумка для них. Мне до сих пор снится, как я убегаю, как нужно взять с собой вещи, но не успеваю их собрать. До сих пор спешно собираю эти сумки во сне и бегу. Никому не пожелаю бежать так, как бежали мы", – говорит она. На Троицу – в один из главных православных праздников – натовцы бомбили село Велика-Хоча, где жили родители Оливеры. Сербы – в основном очень верующие и воцерковленные люди, поэтому они отмечают все церковные праздники. В том году они надеялись, что и для их оппонентов из НАТО такие праздники – не пустой звук. "В то утро мы были на литургии в церкви, и после службы видели, как летят самолеты. Я понадеялась, что они не ударят по селу. А потом раздался звук, похожий на свист, и я видела, как начали падать бомбы на село. Страх, который я ощутила в тот момент, буду носить с собой всю жизнь", – вспоминает она. "Разбомблена целая улица внизу села. Женщина бежала с ребенком в пеленках, от домов через участки. Потом в пеленках, покрывале были мелкие осколки, а мать терла своей слюной глаза ребенку, чтобы тот их открыл – и убедиться, что он жив", – рассказала Радич. Техническая ошибка НАТО и трагедия для мирных жителейОдин из наиболее пострадавших городов Сербии – небольшой Алексинац в центре страны. Бомбардировки авиации НАТО Алексинаца 5 апреля и 28 мая 1999 года привели к гибели 14 человек и ранению более 50. 5 апреля при авиаударе погибли 11 человек, были разрушены здания городской поликлиники и станции скорой помощи, около 700 жилых домов и 125 квартир, пострадали автовокзал и несколько предприятий. Командование НАТО назвало эту бомбардировку "технической ошибкой". "Поздно вечером произошла бомбардировка, и ощущения до сих пор – не могу сказать, что свежие, но оставили очень большой след. Я в то время был здесь рядом в селе Лужане с женой и дочерью у своих родителей. И там мы почувствовали страшной силы удар, весь дом затрясся. Я долго работаю в Алексинаце, здесь мои друзья, знакомые, ученики, поэтому я сразу к утру приехал, чтобы узнать, что случилось, помочь", – рассказал местный житель Горан Райкович. "Картина была жуткая. Бомба упала где-то тут, со всех сторон были обломки, осколки стекол, кирпичи, черепица. Какие-то люди молча помогали, чистили, другие – взволнованные, заплаканные. Это были страшные ощущения. Здесь недалеко при бомбежке погибли три члена одной семьи. Многие остались без своих домов", – вспоминает он. Местные жители сообща развезли раненых и пациентов разбомбленной больницы по другим клиникам, в том числе в город Ниш в 40 километрах. "Думаю, всю жизнь буду помнить эти картины. Может быть, ради жизни и будущего сможем простить, но забыть не смеем. Это большая трагедия для Алексинаца, маленького мирного городка", – говорит Райкович. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня.

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https://ria.ru/20240328/bomba-1936293306.html

https://ria.ru/20240327/serbiya-1936075787.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html

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сербия, европа, косово, нато, освободительная армия косово, оон, в мире