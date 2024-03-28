https://ria.ru/20240328/samsung-1936324562.html

Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"

Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 28.03.2024

Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"

Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:46

2024-03-28T10:46

2024-03-28T10:47

экономика

технологии

сша

samsung

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санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Накануне Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля. "Нам больше нечего сообщить", - заявили РИА Новости в Samsung. Источник в отрасли подтвердил корреспонденту РИА Новости, что прекращение обслуживания, скорее всего, не является инициативным шагом Samsung и может быть связано с введением США новых санкций и опасениями в компании по поводу возможности вторичных санкций. Ранее Google убрал мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay из своего магазина приложений для устройств на операционной системе на Android. Министерство финансов США в феврале внесло в санкционный список Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир".

https://ria.ru/20240320/myanma-1934360679.html

https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сша, samsung, google, санкции в отношении россии