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Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 28.03.2024
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10:46 28.03.2024 (обновлено: 10:47 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/samsung-1936324562.html
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 28.03.2024
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:47
экономика
технологии
сша
samsung
google
санкции в отношении россии
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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Накануне Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля. "Нам больше нечего сообщить", - заявили РИА Новости в Samsung. Источник в отрасли подтвердил корреспонденту РИА Новости, что прекращение обслуживания, скорее всего, не является инициативным шагом Samsung и может быть связано с введением США новых санкций и опасениями в компании по поводу возможности вторичных санкций. Ранее Google убрал мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay из своего магазина приложений для устройств на операционной системе на Android. Министерство финансов США в феврале внесло в санкционный список Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир".
https://ria.ru/20240320/myanma-1934360679.html
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экономика, технологии, сша, samsung, google, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Samsung, Google, Санкции в отношении России
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"

Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" в Samsung Pay

© Fotolia / ldprodОплата телефоном
Оплата телефоном - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Fotolia / ldprod
Оплата телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.
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"Нам больше нечего сообщить", - заявили РИА Новости в Samsung.
Источник в отрасли подтвердил корреспонденту РИА Новости, что прекращение обслуживания, скорее всего, не является инициативным шагом Samsung и может быть связано с введением США новых санкций и опасениями в компании по поводу возможности вторичных санкций.
Ранее Google убрал мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay из своего магазина приложений для устройств на операционной системе на Android.
Министерство финансов США в феврале внесло в санкционный список Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир".
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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