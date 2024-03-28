https://ria.ru/20240328/samsung-1936324562.html
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 28.03.2024
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:46
2024-03-28T10:47
экономика
технологии
сша
samsung
google
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147849/17/1478491751_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cbc9feb41b9593c28a57a8f235227f46.jpg
СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Накануне Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля. "Нам больше нечего сообщить", - заявили РИА Новости в Samsung. Источник в отрасли подтвердил корреспонденту РИА Новости, что прекращение обслуживания, скорее всего, не является инициативным шагом Samsung и может быть связано с введением США новых санкций и опасениями в компании по поводу возможности вторичных санкций. Ранее Google убрал мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay из своего магазина приложений для устройств на операционной системе на Android. Министерство финансов США в феврале внесло в санкционный список Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир".
https://ria.ru/20240320/myanma-1934360679.html
https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147849/17/1478491751_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0e9eb267421e6f3228376fed31e689b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, samsung, google, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Samsung, Google, Санкции в отношении России
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир"
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт "Мир" в Samsung Pay
СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости.
Samsung не комментирует прекращение обслуживания карт платежной системы "Мир" в Samsung Pay, ограничившись объявлением для пользователей об остановке сервиса, заявили РИА Новости в пресс-службе компании
.
Накануне Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.
"Нам больше нечего сообщить", - заявили РИА Новости в Samsung.
Источник в отрасли подтвердил корреспонденту РИА Новости, что прекращение обслуживания, скорее всего, не является инициативным шагом Samsung и может быть связано с введением США новых санкций и опасениями в компании по поводу возможности вторичных санкций.
Ранее Google убрал мобильное приложение платежной системы "Мир" Mir Pay из своего магазина приложений для устройств на операционной системе на Android.
Министерство финансов США в феврале внесло в санкционный список Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир".