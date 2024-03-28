https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html

Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России

Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России - РИА Новости, 28.03.2024

Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России

Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:22

2024-03-28T21:22

2024-03-28T22:23

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS."Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сказал он.В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе Зеленского организовать мирный саммит. Как указывал руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, они намерены провести серию таких мероприятий.Его заместитель Игорь Жовква, в свою очередь, заявил, что первая конференция по урегулированию кризиса должна пройти без России. При этом, по мнению министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, проведение мирного процесса без Москвы невозможно, поэтому ее тоже пригласят.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия не будет участвовать в этом саммите даже после официального приглашения. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, отмечал, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку киевского режима. По словам министра, переговоры по разрешению украинского конфликта, основанные на "формуле Зеленского", не дадут никаких результатов и это понимает большинство приглашаемых на такие "посиделки" стран.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

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