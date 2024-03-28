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Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 28.03.2024 (обновлено: 22:23 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России - РИА Новости, 28.03.2024
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России
Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:22
2024-03-28T22:23
в мире
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швейцария
москва
владимир зеленский
андрей ермак
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS."Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сказал он.В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе Зеленского организовать мирный саммит. Как указывал руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, они намерены провести серию таких мероприятий.Его заместитель Игорь Жовква, в свою очередь, заявил, что первая конференция по урегулированию кризиса должна пройти без России. При этом, по мнению министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, проведение мирного процесса без Москвы невозможно, поэтому ее тоже пригласят.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия не будет участвовать в этом саммите даже после официального приглашения. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, отмечал, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку киевского режима. По словам министра, переговоры по разрешению украинского конфликта, основанные на "формуле Зеленского", не дадут никаких результатов и это понимает большинство приглашаемых на такие "посиделки" стран.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html
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в мире, россия, швейцария, москва, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров, украина, мария захарова
В мире, Россия, Швейцария, Москва, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Мария Захарова
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России

Зеленский: не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии, признал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
"Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сказал он.
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В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе Зеленского организовать мирный саммит. Как указывал руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, они намерены провести серию таких мероприятий.

Продвигаемая киевскими властями "формула мира", которая должна стать центральной темой запланированного саммита, требует восстановления территориальной целостности страны, обеспечения евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.

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Его заместитель Игорь Жовква, в свою очередь, заявил, что первая конференция по урегулированию кризиса должна пройти без России. При этом, по мнению министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, проведение мирного процесса без Москвы невозможно, поэтому ее тоже пригласят.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия не будет участвовать в этом саммите даже после официального приглашения. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, со своей стороны, отмечал, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку киевского режима.
По словам министра, переговоры по разрешению украинского конфликта, основанные на "формуле Зеленского", не дадут никаких результатов и это понимает большинство приглашаемых на такие "посиделки" стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияМоскваВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСергей ЛавровУкраинаМария Захарова
 
 
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