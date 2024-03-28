https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html

На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения

На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения - РИА Новости, 28.03.2024

На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T02:57

2024-03-28T02:57

2024-03-28T05:38

происшествия

россия

сахалинская область

сахалин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения, сообщает региональное управление ФСБ.Фигурантов дела признали виновными в создании экстремистской организации и участии в ней. Суд отправил 34-летнего организатора экстремистской ячейки за решетку на шесть лет, 27-летнему участнику ячейки дали 2,5 года тюрьмы.По данным ведомства, иностранец 1989 года рождения организовал на Сахалине ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой направлена на дискриминацию граждан России по религиозному признаку, поддержание террористических структур и запрещена в России. Он также вовлек в состав ячейки жителя Южно-Сахалинска из числа трудовых мигрантов. Для набора новых членов они вдвоем занимались своего окружения пропагандой, проводили конспиративные собрания и распространяли специализированную литературу.В ходе слушаний подсудимые свою вину признали в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html

https://ria.ru/20240312/russkie-1932475247.html

россия

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)