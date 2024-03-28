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На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения
На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения - РИА Новости, 28.03.2024
На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T02:57
2024-03-28T02:57
2024-03-28T05:38
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения, сообщает региональное управление ФСБ.Фигурантов дела признали виновными в создании экстремистской организации и участии в ней. Суд отправил 34-летнего организатора экстремистской ячейки за решетку на шесть лет, 27-летнему участнику ячейки дали 2,5 года тюрьмы.По данным ведомства, иностранец 1989 года рождения организовал на Сахалине ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой направлена на дискриминацию граждан России по религиозному признаку, поддержание террористических структур и запрещена в России. Он также вовлек в состав ячейки жителя Южно-Сахалинска из числа трудовых мигрантов. Для набора новых членов они вдвоем занимались своего окружения пропагандой, проводили конспиративные собрания и распространяли специализированную литературу.В ходе слушаний подсудимые свою вину признали в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html
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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Сахалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине осудили иностранца за организацию экстремистского объединения
Суд на Сахалине дал иностранцу шесть лет за организацию экстремистской ячейки
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам – организатору и активному участнику экстремистского объединения, сообщает региональное управление ФСБ.
Фигурантов дела признали виновными в создании экстремистской организации и участии в ней. Суд отправил 34-летнего организатора экстремистской ячейки за решетку на шесть лет, 27-летнему участнику ячейки дали 2,5 года тюрьмы.
По данным ведомства, иностранец 1989 года рождения организовал на Сахалине ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой направлена на дискриминацию граждан России по религиозному признаку, поддержание террористических структур и запрещена в России.
Он также вовлек в состав ячейки жителя Южно-Сахалинска
из числа трудовых мигрантов. Для набора новых членов они вдвоем занимались своего окружения пропагандой, проводили конспиративные собрания и распространяли специализированную литературу.
В ходе слушаний подсудимые свою вину признали в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.