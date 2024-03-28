https://ria.ru/20240328/rudnik-1936298897.html

На руднике "Пионер", где произошло ЧП, бурят новые разведочные скважины

На руднике "Пионер", где произошло ЧП, бурят новые разведочные скважины - РИА Новости, 28.03.2024

На руднике "Пионер", где произошло ЧП, бурят новые разведочные скважины

Бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов проводится на руднике "Пионер" в Амурской области, где из-за обрушения заблокированы 13... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:51

2024-03-28T07:51

2024-03-28T08:16

чп на руднике "пионер" в амурской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов проводится на руднике "Пионер" в Амурской области, где из-за обрушения заблокированы 13 горняков, сообщает пресс-служба МЧС России."Работы по бурению скважин осуществляются с целью исследования нижележащих горизонтов. Пробуренные ранее три скважины, при обследовании в них, подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что горноспасатели контролируют состояние горных выработок, газовой обстановки, вентиляции и уровня воды.Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

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чп на руднике "пионер" в амурской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)