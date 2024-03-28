https://ria.ru/20240328/rozysk-1936394359.html

МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, воевавших на стороне ВСУ

МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024

МВД объявило в розыск четырнадцать дагестанцев, воевавших на стороне ВСУ

Четырнадцать уроженцев и жителей Дагестана стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск за участие в специальной военной операции в составе... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:00

2024-03-28T15:00

2024-03-28T15:00

происшествия

махачкала

вооруженные силы украины

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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Четырнадцать уроженцев и жителей Дагестана стали фигурантами уголовных дел и объявлены в розыск за участие в специальной военной операции в составе подразделений вооруженных сил Украины, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. "В результате проделанной работы установлены 14 уроженцев и жителей Дагестана, участвующих в настоящее время в составе подразделений ВСУ в боевых действиях против российских вооруженных сил, в отношении них возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск", – сказал Магомедов, выступая на сессии парламента республики с отчетом о работе полиции за 2023 год. В середине марта суд в Махачкале заочно арестовал двоих обвиняемых в госизмене жителей Дагестана, которые участвуют в спецоперации на стороне ВСУ в качестве иностранных наемников.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

махачкала

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происшествия, махачкала, вооруженные силы украины