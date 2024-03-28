https://ria.ru/20240328/rozysk-1936351303.html

Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск

Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск - РИА Новости, 28.03.2024

Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:20

2024-03-28T12:20

2024-03-28T12:20

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства. "Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в базе. Уголовная статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется. В марте 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества запрещенного в РФ движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространению фейков о подготовке терактов в российских школах. Из показаний задержанного следовало, что права администрирования он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая Роза", с которым переписывался в мессенджере Telegram. По данным ФСБ, "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения, причастный к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Теракт был предотвращен.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)