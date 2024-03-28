Рейтинг@Mail.ru
Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/rozysk-1936351303.html
Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск
Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск - РИА Новости, 28.03.2024
Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:20
2024-03-28T12:20
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства. "Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в базе. Уголовная статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется. В марте 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества запрещенного в РФ движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространению фейков о подготовке терактов в российских школах. Из показаний задержанного следовало, что права администрирования он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая Роза", с которым переписывался в мессенджере Telegram. По данным ФСБ, "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения, причастный к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Теракт был предотвращен.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html
https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Украинца, склонявшего российских школьников к терактам, объявили в розыск

МВД России объявило в розыск украинца Овсюка, склонявшего школьников к терактам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов, следует из базы розыска ведомства.
"Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в базе. Уголовная статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.
Подростки в ДНР: Неизвестные предлагали совершить теракт в школе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"
27 марта, 07:05
В марте 2022 года ФСБ сообщила о задержании в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества запрещенного в РФ движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространению фейков о подготовке терактов в российских школах.
Из показаний задержанного следовало, что права администрирования он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая Роза", с которым переписывался в мессенджере Telegram.
По данным ФСБ, "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения, причастный к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Теракт был предотвращен.
* Запрещенная в России террористическая организация
Краснодарский академический театр драмы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Жителям Краснодара поступают призывы совершить теракт в театре драмы
26 марта, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала