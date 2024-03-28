https://ria.ru/20240328/rossiya-1936471130.html
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:38
2024-03-28T19:38
2024-03-28T19:53
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности."Сейчас во всех этих (новых - ред.) регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.По его мнению, уже сейчас нужно планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.
https://ria.ru/20240303/slutskiy-1930840570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Путин: Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности.
"Сейчас во всех этих (новых - ред.) регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
По его мнению, уже сейчас нужно планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.