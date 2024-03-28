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Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
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19:38 28.03.2024 (обновлено: 19:53 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936471130.html
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:38
2024-03-28T19:53
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности."Сейчас во всех этих (новых - ред.) регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.По его мнению, уже сейчас нужно планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин

Путин: Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности.
"Сейчас во всех этих (новых - ред.) регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
По его мнению, уже сейчас нужно планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.
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