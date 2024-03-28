https://ria.ru/20240328/rossiya-1936471130.html

Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин

Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024

Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:53

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности."Сейчас во всех этих (новых - ред.) регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.По его мнению, уже сейчас нужно планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.

https://ria.ru/20240303/slutskiy-1930840570.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика