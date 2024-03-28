https://ria.ru/20240328/rossiya-1936466970.html
Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин
Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин
Там, где России нужно добиваться успеха, она его добивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:11
2024-03-28T19:11
2024-03-28T19:11
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:163:3192:1959_1920x0_80_0_0_3ae6b7d325ad78b58c863cc15cbcddb1.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Там, где России нужно добиваться успеха, она его добивается, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин на совещании заявил, что развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, строительстве и сфере творческих индустрий. "У нас известные события происходят на украинском направлении. Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России, но мы видим - там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать", - сказал президент.
https://ria.ru/20231030/putin-1906292612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:149:2531:2048_1920x0_80_0_0_24a8edea49829cf7369ddc601177c691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин
Путин: там, где России нужно добиваться успеха, она делает это
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Там, где России нужно добиваться успеха, она его добивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин на совещании заявил, что развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, строительстве и сфере творческих индустрий.
"У нас известные события происходят на украинском направлении. Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России, но мы видим - там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать", - сказал президент.