https://ria.ru/20240328/rossiya-1936466970.html

Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин

Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024

Россия добивается успеха там, где ей это нужно, заявил Путин

Там, где России нужно добиваться успеха, она его добивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:11

2024-03-28T19:11

2024-03-28T19:11

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157788_0:163:3192:1959_1920x0_80_0_0_3ae6b7d325ad78b58c863cc15cbcddb1.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Там, где России нужно добиваться успеха, она его добивается, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин на совещании заявил, что развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, строительстве и сфере творческих индустрий. "У нас известные события происходят на украинском направлении. Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России, но мы видим - там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать", - сказал президент.

https://ria.ru/20231030/putin-1906292612.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика