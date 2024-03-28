https://ria.ru/20240328/rossiya-1936404458.html

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 28.03.2024

За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х высмеял статью The Telegraph, где сообщалось, что армия Великобритании продержится лишь два месяца в боях РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:33

2024-03-28T15:33

2024-03-28T15:33

россия

москва

великобритания

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851617881_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_0531d3fd29a22647219a025397f72710.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х высмеял статью The Telegraph, где сообщалось, что армия Великобритании продержится лишь два месяца в боях с российскими силами в случае возможного конфликта."Два месяца – это бред. Две недели – это безумно оптимистичный прогноз", — написал он.Риттер считает, что британская армия в случае конфликта с Россией полностью развалится за неделю.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html

https://ria.ru/20240328/ssha-1936344564.html

россия

москва

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, великобритания, владимир путин, нато