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За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 28.03.2024
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х высмеял статью The Telegraph, где сообщалось, что армия Великобритании продержится лишь два месяца в боях РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:33
2024-03-28T15:33
2024-03-28T15:33
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х высмеял статью The Telegraph, где сообщалось, что армия Великобритании продержится лишь два месяца в боях с российскими силами в случае возможного конфликта."Два месяца – это бред. Две недели – это безумно оптимистичный прогноз", — написал он.Риттер считает, что британская армия в случае конфликта с Россией полностью развалится за неделю.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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россия, москва, великобритания, владимир путин, нато
Россия, Москва, Великобритания, Владимир Путин, НАТО
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
Бывший разведчик Риттер: британская армия не выстоит против России и неделю