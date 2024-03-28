https://ria.ru/20240328/rossiya-1936281919.html

Путин объяснил, в каком случае возможен развал России

Путин объяснил, в каком случае возможен развал России - РИА Новости, 28.03.2024

Путин объяснил, в каком случае возможен развал России

Президент Владимир Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:27

2024-03-28T00:27

2024-03-28T02:19

россия

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена."Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ", - сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

https://ria.ru/20240328/nato-1936282252.html

россия

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россия, владимир путин