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Путин объяснил, в каком случае возможен развал России - РИА Новости, 28.03.2024
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00:27 28.03.2024 (обновлено: 02:19 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936281919.html
Путин объяснил, в каком случае возможен развал России
Путин объяснил, в каком случае возможен развал России - РИА Новости, 28.03.2024
Путин объяснил, в каком случае возможен развал России
Президент Владимир Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:27
2024-03-28T02:19
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена."Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ", - сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, в каком случае возможен развал России

Путин: когда в России реализуют мысли о "своих и чужих", страна будет развалена

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена.
"Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ", - сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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РоссияВладимир Путин
 
 
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