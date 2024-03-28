Рейтинг@Mail.ru
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 28.03.2024 (обновлено: 17:48 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rezolyutsiya-1936440818.html
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР - РИА Новости, 28.03.2024
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР
Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:27
2024-03-28T17:48
в мире
сша
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
ООН, 28 мар – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за".В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики."Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков", - подчеркнул постпред в СБ ООН."Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова", - добавил он.
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон
В мире, США, Россия, ООН
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР

РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе санкционного комитета по КНДР

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.
Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Германия пытается предотвратить еще одну войну. Зря
29 февраля, 08:00
В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.
По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.
"Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков", - подчеркнул постпред в СБ ООН.
"Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Путин приготовил Киму космический подарок
13 сентября 2023, 20:05
 
В миреСШАРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала