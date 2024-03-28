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Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР - РИА Новости, 28.03.2024
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР
Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:27
2024-03-28T17:27
2024-03-28T17:48
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ООН, 28 мар – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за".В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики."Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков", - подчеркнул постпред в СБ ООН."Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова", - добавил он.
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
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в мире, сша, россия, оон
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе комитета по КНДР
РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о работе санкционного комитета по КНДР
ООН, 28 мар – РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.
Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ были "за".
В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва убеждена, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР.
По его словам, западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.
"Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков", - подчеркнул постпред в СБ ООН.
"Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова", - добавил он.