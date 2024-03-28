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ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем - РИА Новости, 28.03.2024
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14:51 28.03.2024 (обновлено: 15:41 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/reestr-1936391783.html
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем - РИА Новости, 28.03.2024
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем
Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:51
2024-03-28T15:41
экономика
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте."Банк России &lt;...&gt; принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов", — говорится в публикации.Центральный банк объявил об этом в четверг. Теперь в соответствующий реестр входят 11 компаний, среди них, помимо Тинькофф-банка:ЦФА — инструмент на основе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все подобные сделки можно совершать через операторов обмена цифровых финансовых активов, ими могут быть банки, биржи и иные юридические лица при соответствии критериям.
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экономика, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Сбербанк России, Альфа-банк
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем

Центробанк: Тинькофф-банк пополнил реестр операторов по выпуску ЦФА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве
Девушка у банкомата банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Девушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте.
"Банк России <...> принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов", — говорится в публикации.
Первый банкомат отечественного производства банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Тинькофф-банк обновил логотип
15 февраля, 15:50
Центральный банк объявил об этом в четверг. Теперь в соответствующий реестр входят 11 компаний, среди них, помимо Тинькофф-банка:
  • "Атомайз";
  • Сбербанк;
  • "Лайтхаус";
  • Альфа-банк;
  • "Системы распределенного реестра";
  • "Токены — цифровые инвестиции";
  • "Еврофинанс Моснарбанк";
  • "СПБ биржа";
  • "Блокчейн Хаб";
  • Национальный расчетный депозитарий.
ЦФА — инструмент на основе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все подобные сделки можно совершать через операторов обмена цифровых финансовых активов, ими могут быть банки, биржи и иные юридические лица при соответствии критериям.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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