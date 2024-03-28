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ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем - РИА Новости, 28.03.2024
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем
Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:51
2024-03-28T14:51
2024-03-28T15:41
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте."Банк России <...> принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов", — говорится в публикации.Центральный банк объявил об этом в четверг. Теперь в соответствующий реестр входят 11 компаний, среди них, помимо Тинькофф-банка:ЦФА — инструмент на основе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все подобные сделки можно совершать через операторов обмена цифровых финансовых активов, ими могут быть банки, биржи и иные юридические лица при соответствии критериям.
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экономика, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Сбербанк России, Альфа-банк
ЦБ включил Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем
Центробанк: Тинькофф-банк пополнил реестр операторов по выпуску ЦФА
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Центробанк внес Тинькофф-банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил регулятор на своем сайте
.
"Банк России <...> принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов", — говорится в публикации.
Центральный банк объявил об этом в четверг. Теперь в соответствующий реестр входят 11 компаний, среди них, помимо Тинькофф-банка:
- "Атомайз";
- Сбербанк;
- "Лайтхаус";
- Альфа-банк;
- "Системы распределенного реестра";
- "Токены — цифровые инвестиции";
- "Еврофинанс Моснарбанк";
- "СПБ биржа";
- "Блокчейн Хаб";
- Национальный расчетный депозитарий.
ЦФА — инструмент на основе технологии блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все подобные сделки можно совершать через операторов обмена цифровых финансовых активов, ими могут быть банки, биржи и иные юридические лица при соответствии критериям.