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Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества - РИА Новости, 28.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:45 28.03.2024 (обновлено: 13:47 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/razvod-1936370870.html
Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества
Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества - РИА Новости, 28.03.2024
Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества
Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:45
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культура
москва
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федор бондарчук
паулина андреева
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 22 апреля", - сказали в суде. Рудская настаивает на изменении соглашения о разделе имущества, нажитого в период брака. Подробности иска в суде раскрывать не стали. Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а его бывшая супруга вышла замуж в 2020-м - ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко.
https://radiosputnik.ru/20240319/lerchek-1934244071.html
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москва, светлана бондарчук, федор бондарчук, паулина андреева, общество
Культура, Москва, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Общество
Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества

Суд в апреле начнет процесс по делу о разделе имущества Бондарчуков

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкФедор и Светлана Бондарчук
Федор и Светлана Бондарчук - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Федор и Светлана Бондарчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РИА Новости в суде.
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"Беседа по иску назначена на 22 апреля", - сказали в суде.
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Блогер Лерчек разводится с мужем
19 марта, 15:51
Рудская настаивает на изменении соглашения о разделе имущества, нажитого в период брака. Подробности иска в суде раскрывать не стали.
Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а его бывшая супруга вышла замуж в 2020-м - ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко.
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