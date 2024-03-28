https://ria.ru/20240328/razvod-1936370870.html

Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества

Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества - РИА Новости, 28.03.2024

Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества

Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:45

2024-03-28T13:45

2024-03-28T13:47

культура

москва

светлана бондарчук

федор бондарчук

паулина андреева

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 22 апреля", - сказали в суде. Рудская настаивает на изменении соглашения о разделе имущества, нажитого в период брака. Подробности иска в суде раскрывать не стали. Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а его бывшая супруга вышла замуж в 2020-м - ее избранником стал дизайнер Сергей Харченко.

https://radiosputnik.ru/20240319/lerchek-1934244071.html

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