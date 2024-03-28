https://ria.ru/20240328/raskhody-1936283927.html

Путин сравнил оборонные расходы США и России

Путин сравнил оборонные расходы США и России - РИА Новости, 28.03.2024

Путин сравнил оборонные расходы США и России

США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия - 3,5%, в абсолютных цифрах затраты на оборону в 2022 году у США... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:58

2024-03-28T00:58

2024-03-28T03:43

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия - 3,5%, в абсолютных цифрах затраты на оборону в 2022 году у США составили 811 миллиардов долларов, а у РФ - 72 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых расходов на оборонку, 39% общемировых расходов - это США, а Россия - 3,5%", - сказал Путин во время общения с военными летчиками. Он также отметил, что, по данным Стокгольмского института мира, США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия - 4%. "Соединенные Штаты тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия - 4%, скажем, Израиль - 4,5%. Украина в 2022 году истратила 33,5%... Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда долларов", - заявил президент. "Разница ощутимая - больше, чем в 10 раз", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html

https://ria.ru/20240313/amerika-1932646378.html

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космос - риа наука, россия, сша, израиль, владимир путин