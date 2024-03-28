Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше
Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-9X, AMRAAM и AIM-9X
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х.
"Очень хорошие новости для нашей армии. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Это значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны", - написал Косиняк-Камыш.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,77 миллиарда долларов.
Правительство Польши запросило возможности закупки до 821 ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), а также в том числе и содействие материально-технического характера. Предполагаемая общая стоимость - 1,77 миллиарда долларов.
Также госдеп одобрил возможную продажу Варшаве 232 ракет AIM-9X и оборудование к ним на 219,1 миллиона долларов.