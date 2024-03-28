https://ria.ru/20240328/rakety-1936424450.html

Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше

Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше - РИА Новости, 28.03.2024

Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше

Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:30

2024-03-28T16:30

2024-03-28T16:31

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. "Очень хорошие новости для нашей армии. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Это значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны", - написал Косиняк-Камыш.Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,77 миллиарда долларов. Правительство Польши запросило возможности закупки до 821 ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), а также в том числе и содействие материально-технического характера. Предполагаемая общая стоимость - 1,77 миллиарда долларов. Также госдеп одобрил возможную продажу Варшаве 232 ракет AIM-9X и оборудование к ним на 219,1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html

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в мире, польша, сша, варшава, государственный департамент сша