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Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше - РИА Новости, 28.03.2024
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16:30 28.03.2024 (обновлено: 16:31 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rakety-1936424450.html
Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше
Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше - РИА Новости, 28.03.2024
Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше
Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:30
2024-03-28T16:31
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х. "Очень хорошие новости для нашей армии. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Это значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны", - написал Косиняк-Камыш.Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,77 миллиарда долларов. Правительство Польши запросило возможности закупки до 821 ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), а также в том числе и содействие материально-технического характера. Предполагаемая общая стоимость - 1,77 миллиарда долларов. Также госдеп одобрил возможную продажу Варшаве 232 ракет AIM-9X и оборудование к ним на 219,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html
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в мире, польша, сша, варшава, государственный департамент сша
В мире, Польша, США, Варшава, Государственный департамент США
Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше

Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-9X, AMRAAM и AIM-9X

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе Х.
"Очень хорошие новости для нашей армии. Конгресс США одобрил продажу Польше авиационных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Это значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны", - написал Косиняк-Камыш.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а также сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,77 миллиарда долларов.
Правительство Польши запросило возможности закупки до 821 ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения (JASSM-ER), а также в том числе и содействие материально-технического характера. Предполагаемая общая стоимость - 1,77 миллиарда долларов.
Также госдеп одобрил возможную продажу Варшаве 232 ракет AIM-9X и оборудование к ним на 219,1 миллиона долларов.
Польша - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России
13 марта, 20:17
 
В миреПольшаСШАВаршаваГосударственный департамент США
 
 
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