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Песков прокомментировал доклад ООН о пытках российских военных на Украине

Песков прокомментировал доклад ООН о пытках российских военных на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Песков прокомментировал доклад ООН о пытках российских военных на Украине

Россия будет добиваться, чтобы те, кто стоит за военными преступлениями на Украине против россиян, понесли должное наказание, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:12

2024-03-28T13:12

2024-03-28T14:53

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия будет добиваться, чтобы те, кто стоит за военными преступлениями на Украине против россиян, понесли должное наказание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков, комментируя доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине заявил, что для Москвы это не новость, все преступления киевского режима документируются. "Конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоят за этими преступлениями, понесли должное наказание", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги можно ожидать от Москвы и будет ли подниматься вопрос о наказании военных преступников. Он отметил, что для Москвы это не новость и все подобные происшествия документируются.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, украина, россия, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины