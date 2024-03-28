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ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 23 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire
ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 23 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire - РИА Новости, 28.03.2024
ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 23 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 131 украинский беспилотник и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:31
2024-03-28T14:31
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 131 украинский беспилотник и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17 483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 303 единицы специальной военной автомобильной техники.
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ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 23 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire
МО РФ: ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 23 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 131 украинский беспилотник и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны
РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17 483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 303 единицы специальной военной автомобильной техники.