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ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду - РИА Новости, 28.03.2024
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12:46 28.03.2024 (обновлено: 14:38 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/pvo-1936356601.html
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду - РИА Новости, 28.03.2024
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:46
2024-03-28T14:38
белгород
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор.В поселке Таврово повреждения получил сарай, информация о других последствиях уточняется, добавил Гладков.Как позднее уточнили в Минобороны, около 12:30 вооруженные силы уничтожили два два украинских БПЛА над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В среду украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадал один человек.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгород
белгородская область
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белгород, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков: ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор.
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В поселке Таврово повреждения получил сарай, информация о других последствиях уточняется, добавил Гладков.
Как позднее уточнили в Минобороны, около 12:30 вооруженные силы уничтожили два два украинских БПЛА над Белгородской областью.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В среду украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадал один человек.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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