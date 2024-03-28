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ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду - РИА Новости, 28.03.2024
ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:46
2024-03-28T12:46
2024-03-28T14:38
белгород
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белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор.В поселке Таврово повреждения получил сарай, информация о других последствиях уточняется, добавил Гладков.Как позднее уточнили в Минобороны, около 12:30 вооруженные силы уничтожили два два украинских БПЛА над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В среду украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадал один человек.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
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ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
Губернатор Гладков: ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду