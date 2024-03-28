https://ria.ru/20240328/pvo-1936356601.html

ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду

ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду - РИА Новости, 28.03.2024

ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду

Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:46

2024-03-28T12:46

2024-03-28T14:38

белгород

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

БЕЛГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Российские военные перехватили два беспилотника на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор.В поселке Таврово повреждения получил сарай, информация о других последствиях уточняется, добавил Гладков.Как позднее уточнили в Минобороны, около 12:30 вооруженные силы уничтожили два два украинских БПЛА над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В среду украинский дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадал один человек.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины