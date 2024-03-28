https://ria.ru/20240328/putin-1936496132.html
Путин рассказал, как собирался поплавать с ружьем на островах в Приморье
Путин рассказал, как собирался поплавать с ружьем на островах в Приморье - РИА Новости, 28.03.2024
Путин рассказал, как собирался поплавать с ружьем на островах в Приморье
Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько лет назад планировал поплавать с подводным ружьем в Приморском крае, но не хватило времени, однако на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:16
2024-03-28T22:16
2024-03-28T22:16
приморский край
россия
владимир путин
олег кожемяко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько лет назад планировал поплавать с подводным ружьем в Приморском крае, но не хватило времени, однако на этих островах видели акул. "Дайверов Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморья - ред.) все приглашает, акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают", - спросил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Президент подчеркнул, что трагических случаев не нужно, поэтому следует подумать заранее о безопасности. "Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным, у нас там мои коллеги поехали, у меня правда времени не хватило, но все равно акул видели там, на островах особенно… Они не кусаются, да, я понимаю, все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть. Шутки шутками, а заранее нужно подумать об этом", - добавил Путин. В ответ губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал задуматься о мерах безопасности для дайверов. "Обязательно сделаем", - заявил Кожемяко.
https://ria.ru/20240328/putin-1936495639.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html
https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html
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приморский край, россия, владимир путин, олег кожемяко
Приморский край, Россия, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин рассказал, как собирался поплавать с ружьем на островах в Приморье
Путин заявил, что хотел поплавать с подводным ружьем на островах в Приморье
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько лет назад планировал поплавать с подводным ружьем в Приморском крае, но не хватило времени, однако на этих островах видели акул.
"Дайверов Олег Николаевич (Кожемяко
, губернатор Приморья - ред.) все приглашает, акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают", - спросил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Президент подчеркнул, что трагических случаев не нужно, поэтому следует подумать заранее о безопасности.
"Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным, у нас там мои коллеги поехали, у меня правда времени не хватило, но все равно акул видели там, на островах особенно… Они не кусаются, да, я понимаю, все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть. Шутки шутками, а заранее нужно подумать об этом", - добавил Путин.
В ответ губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал задуматься о мерах безопасности для дайверов.
"Обязательно сделаем", - заявил Кожемяко.