Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:07 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936495028.html
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:07
2024-03-28T22:07
туризм
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у министерства возможностей. "Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства также предложил сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы.
https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма

Путин призвал Минпромторг запустить конкретные механизмы по поддержке туризма

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у министерства возможностей.
"Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства также предложил сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин оценил туристический потенциал Запорожской области
Вчера, 22:03
 
ТуризмЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала