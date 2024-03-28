https://ria.ru/20240328/putin-1936495028.html
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:07
2024-03-28T22:07
2024-03-28T22:07
туризм
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у министерства возможностей. "Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства также предложил сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы.
https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин призвал запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
Путин призвал Минпромторг запустить конкретные механизмы по поддержке туризма
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в сфере туризма в рамках имеющихся у министерства возможностей.
"Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства также предложил сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы.